ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW

Українські сили відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви та Приютного

Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські війська просунулися на захід від Горлівки та досягли незначного успіху на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

9 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Опубліковані геолокаційні кадри свідчать, що російські війська незначно просунулися на схід від Білогорівки. Позиційні бойові дії поблизу Синьківки, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Григорівки та Білогорівки.

На північному сході від Бахмута тривали обмежені позиційні бої. Російські сили нещодавно досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. ЗСУ просунулися на захід від Горлівки.

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Російські сили нещодавно просунулися на півночі Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 9 лютого. Речник українського Таврійського угруповання військ Дмитро Лиховий заявив, що бойові зіткнення точаться в житлових кварталах на півночі Авдіївки, і додав, що російські війська зосереджують удари на півночі Авдіївки.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська мають на меті відрізати українські сили на Авдіївському коксохімічному заводі та перерізати українську магістраль наземного зв’язку, що веде до Авдіївки, щоб оточити населений пункт.

Повідомляється, що російські сили просунулися в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв. Бої тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки та Красногорівки і на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) та на північ від Приютного.

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9 лютого тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бої поблизу Роботиного, на захід від Вербового, на захід від Новопокровки та біля Новопрокопівки.

Кілька російських блогерів скаржилися, що українські сили в цьому районі активізують використання безпілотників і що російським силам не вистачає засобів РЕБ для реагування, що ускладнює російські можливості щодо ротації та евакуації військ на цій ділянці фронту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що українські сили нещодавно досягли незначного підтвердженого успіху в Кринках на лівому березі Херсонської області. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські війська знизили інтенсивність обстрілів українських позицій на східному березі Херсонської області та все частіше проводять штурми без бронетехніки через значні втрати техніки.