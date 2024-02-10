Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви та Приютного

Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські війська просунулися на захід від Горлівки та досягли незначного успіху на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

9 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Опубліковані геолокаційні кадри свідчать, що російські війська незначно просунулися на схід від Білогорівки. Позиційні бойові дії поблизу Синьківки, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Григорівки та Білогорівки.

На північному сході від Бахмута тривали обмежені позиційні бої. Російські сили нещодавно досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. ЗСУ просунулися на захід від Горлівки.

Російські сили нещодавно просунулися на півночі Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 9 лютого. Речник українського Таврійського угруповання військ Дмитро Лиховий заявив, що бойові зіткнення точаться в житлових кварталах на півночі Авдіївки, і додав, що російські війська зосереджують удари на півночі Авдіївки.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська мають на меті відрізати українські сили на Авдіївському коксохімічному заводі та перерізати українську магістраль наземного зв’язку, що веде до Авдіївки, щоб оточити населений пункт.

Повідомляється, що російські сили просунулися в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв. Бої тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки та Красногорівки і на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) та на північ від Приютного.

9 лютого тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бої поблизу Роботиного, на захід від Вербового, на захід від Новопокровки та біля Новопрокопівки.

Кілька російських блогерів скаржилися, що українські сили в цьому районі активізують використання безпілотників і що російським силам не вистачає засобів РЕБ для реагування, що ускладнює російські можливості щодо ротації та евакуації військ на цій ділянці фронту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що українські сили нещодавно досягли незначного підтвердженого успіху в Кринках на лівому березі Херсонської області. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські війська знизили інтенсивність обстрілів українських позицій на східному березі Херсонської області та все частіше проводять штурми без бронетехніки через значні втрати техніки. 

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню заявив, о Франція вже у декілька раз наростила виробництво військової техніки та боєприпасів
Париж відповідає на шантаж Москви
7 лютого, 18:36
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
12 сiчня, 21:00
Боррель зазначив, на зустрічі міністрів оборони порушувалося питання зобов'язань щодо подальшої допомоги Україні у 2024 році
Євросоюз цьогоріч передбачив €21 млрд на військову допомогу Україні – Боррель
31 сiчня, 18:54
Міністр оборони США Ллойд Остін і Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України
1 лютого, 03:30
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень
ЗСУ стримують ворога на кількох напрямках – Генштаб
1 лютого, 07:15
Екссуддя зазначив, що теща мешкає у двокімнатній квартирі 1970-х років будівництва
Екссуддя Верховного суду Львов розказав, хто в його родині підтримує Путіна
25 сiчня, 16:08
Євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для українським біженців до 4 березня 2025 року
Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України
Вчора, 20:12
Країни Балтії попереджали про агресію РФ задовго до повномасштабного вторгнення Путіна до України
Країни Балтії готуються до війни з Росією і закликають інші країни «прокинутися» – Bloomberg
6 лютого, 21:14
Рік Хіллер вважає, що криза з українськими біженцями в Канаді незабаром ускладниться
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
Вчора, 06:49

Події в Україні

У ЗСУ дефіцит боєприпасів. Аналітики дали невтішний прогноз
У ЗСУ дефіцит боєприпасів. Аналітики дали невтішний прогноз
Росія запустила понад 30 «шахедів»: деталі нічної атаки
Росія запустила понад 30 «шахедів»: деталі нічної атаки
Атака на Харків: зросла кількість загиблих, серед них – троє дітей
Атака на Харків: зросла кількість загиблих, серед них – троє дітей
За добу відбулося 111 боїв: яка ситуація на фронті
За добу відбулося 111 боїв: яка ситуація на фронті
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
Удар по Харкову: з’явилися фото та відео наслідків
Удар по Харкову: з’явилися фото та відео наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Британська розвідка повідомила, що стало причиною вибуху на ракетному заводі РФ
75K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
68K
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
48K
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже 3 млрд грн
43K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
32K
Новий головком Сирський: чим відзначився і що від нього очікувати

Новини

Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Сьогодні, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Сьогодні, 00:20
Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Вчора, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua