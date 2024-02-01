Як бізнес може використовувати засоби РЕБ? Виробник пояснив ключові нюанси

«Купити – нема питань, а включити – ні, бо це може заважати Силам оборони»

Великий бізнес активно закупає засоби РЕБ, тому що давно осягнув їхні потреби та можливості. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ярослав Калінін, директор компанії «Інфозахист», яка випускає системи радіотехнічної розвідки та протидії ворожим безпілотникам.

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«Ця активність почалася ще до повномасштабного вторгнення і була пов'язана з атаками на склади зберігання боєприпасів. Принаймні, деякі компанії та виробництва розуміли небезпеку з точки зору промислового шпіонажу і можливих диверсій та проводили оцінку вартості захисту та антитерористичної діяльності», – зазначив він.

Калінін розповів, що антидроновими засобами РЕБ обладнувалися аеродроми та аеропорти, склади продукції, спортивні комплекси, великі виробники хімічної продукції. «Що стосується порядку закупівлі цих пристроїв місцевою владою, приватними підприємствами, промисловістю, то це обов’язково має бути погоджене з військовим командуванням», – додав він.

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Окрім того, Калінін наголосив на електромагнітній сумісності – за його словами, Укрчастотнагляд випише адміністративне правопорушення за неналежне використання частотного спектру, якщо систему просто встановити на даху та ввімкнути. «Тобто купити – нема питань, а включити – ні, бо це може заважати Силам оборони», – підкреслив він.

Ярослав Калінін зазначив, механізми закупівлі озброєнь для підрозділів тероборони та інших підрозділів за рахунок місцевих бюджетів наразі існують. За його словами, з такими замовленнями у компанію звертаються і представники місцевої влади.

Нагадаємо, в Україні з'явиться «Армія роботів» й «Армія РЕБ» (радіоелектронної боротьби). «Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти», – сказав віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.