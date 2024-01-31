ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць

Станом на березень 2023 року єдиний російський виробник танків – «Уралвагонзавод» виробляв 20 танків на місяць

Згідно із звітом міністерства оборони Великої Британії, російська оборонно-промислова база може щомісяця виробляти не менше 100 основних бойових танків. Це дасть можливість агресору швидко замінити втрати на полі бою, а російським військам продовжувати свої нинішні темпи операцій «в осяжному майбутньому». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Повідомляється, що станом на березень 2023 року єдиний російський виробник танків – «Уралвагонзавод» виробляв 20 танків на місяць.

У березні 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що російський ОПК може виробляти 1500 основних бойових танків у 2023 р., що передбачає середній рівень виробництва 125 танків на місяць.

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30 січня 2024 міністерство оборони Росії повідомило, що російське підприємство ОПК «Новатор» виконало державне оборонне замовлення на крилаті ракети «Калібр» та балістичні ракети «Іскандер» у 2023 році.

Гендиректор «Новатора» Фарід Абдрахманов доповів міністру оборони Росії Сергію Шойгу, що «Новатор» виконав державне оборонне замовлення на «Калібри» та «Іскандери» у 2023 році, перейшовши на цілодобове виробництво і створивши тризмінний графік роботи на всіх своїх заводах.

За словами Абдрахманова, «Новатор» уже виконав 17% державного оборонного замовлення на 2024 рік.

Як повідомлялося, на багатьох ділянках фронту тривають позиційні бойові дії. Українські сили відновили раніше втрачені позиції приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

Нагадаємо, триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині.