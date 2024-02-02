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Чому біженці з України обирають Норвегію: результати дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому біженці з України обирають Норвегію: результати дослідження
Українські біженці почали частіше переїздити до Норвегії
фото: Global Look Press

Серед плюсів перебування у Норвегії українці відзначили гарний захист їхніх прав у цій країні 

Багато громадян України шукали захисту в Норвегії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. У другій половині 2023 року потік українських біженців до Норвегії стрімко зріс. Результати нового опитування Aadne Aasland свідчать, що хоча більшість українських біженців заявили про позитивний досвід у Норвегії, проблем все ж є. Про це пише lse.ac.uk.

У третьому кварталі 2023 року Норвегія прийняла майже стільки біженців з України, скільки інші північні країни разом узяті. Крім того, темпи зростання нових заявників були найвищими серед усіх країн ЄС.

Колективним захистом у Норвегії користується понад 70 тис. біженців із України, свідчать дані Норвезького управління міграції. Такий потік біженців викликає занепокоєння політиків. Муніципалітети, які відповідають за житлово-комунальні та інші послуги соціального забезпечення, повідомляють що кількість біженців уже є максимально можливою. Проблема пошуку житла зросла, і існує побоювання, що подальша міграція з боку громадян України може вплинути на інші послуги, зокрема  такі, як охорона здоров’я та освіта.

Про причини, чому українці обирають притулок у Норвегії, йдеться у дослідженні фахівців із Московського університету Осло. В опитуванні у жовтні-листопаді 2023 року взяли участь 1600 біженців з України.

Респонденти оцінили прийом у Норвегії на 4,7 за 5-бальною шкалою. Українці також відчувають дружелюбність норвезького народу (4,6).

На питання, чому біженці обрали Норвегію для притулку, найпоширенішою відповіддю був гарний захист їхніх прав у цій країні (44%). Третина опитаних розповіли, що розглядали різні країни (33%).

«Багато хто звертав увагу на позитивні якості Норвегії та норвезького суспільства, включаючи верховенство права, демократію, високий рівень життя та низький рівень корупції. Також високо оцінили сприятливі умови для розвитку дітей»,  – пишуть автори дослідження Aadne Aasland.

Третина біженців (32%) приїхали, бо мали українських родичів чи знайомих у цій країні. За обставинами приїхали 11% респондентів, а ще 10% привезли волонтери.

Більшість цінують вступну програму, яка дозволяє вивчати норвезьку мову, одночасно одержуючи фінансову підтримку.

Після закінчення війни готові повернутися до України 13% опитаних у грудні 2023 року, тоді як у червні 2022 року позитивну відповідь давали 22%. Не визначились із поверненням 54% опитаних українців. Не повернуться після війни 33% респондентів, хоча 2022 року таких відповідей було 19%.

Нагадаємо, 29 січня норвезький уряд оголосив про посилення заходів контролю за українськими біженцями. Вони покликані зменшити кількість українців, оскільки країні не вистачає ресурсів, аби забезпечувати належні умови перебування.

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Теги: охорона притулок послуги українці Норвегія біженці

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