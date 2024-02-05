Польща посилює військові дії вздовж кордону з РФ: керівництво країни зробило низку заяв

Заступник міністра національної оборони Цезари Томчик: «Ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Не хочу заспокоювати, але не хочу і лякати»

Після заяв про «незаплановані військові дії» і посилення роботи авіації вздовж кордону з РФ і Білоруссю, у Польщі закликали громадян не турбуватися. Про це заявив заступник міністра національної оборони Цезари Томчик, в ефірі телеканалу Polsat.

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«Хотів би вас заспокоїти. Ці повідомлення з’являються при збільшенні кількості рейсів військових літаків. Але ми маємо знати, що на сході країни багато чого відбувається у зв’язку з безпекою, і ця інформація не є публічною. Проте сьогодні ми кажемо, що Польща безпечна, що стосується цього повідомлення», – сказав він.

Заступник міністра також підкреслив, що нове керівництво міноборони Польщі хоче змінити спосіб спілкування з громадськістю в Польщі, яка буде інформована про поточну ситуацію. «Ідея полягає в тому, що ми можемо зробити певні речі заздалегідь, щоб попередити інші цивільні літаки», – пояснив він.

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Томчик додав, що хоче, щоб кожен громадянин знав, що «конфлікт за східним кордоном не можна ігнорувати». «Ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Не хочу заспокоювати, але не хочу і лякати», – сказав Томчик.

Також підкинув масла у вогонь і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Він заявив, що ситуація у світі досить напружена, тому треба бути готовими до кожного сценарію. Країна припускає ймовірність нападу Росії.

На думку Камиша, якщо Україна програє у війні, Росія може напасти на країни НАТО, зокрема Польщу. «Ми припускаємо будь-який сценарій, а найбільш серйозно ставимося до найгірших», – наголосив польський міністр оборони. «Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це також райони Червоного моря та Тихого океану. Треба бути готовими до кожного сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо прогалини, наприклад, щодо зброї. Великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важлива індивідуальна екіпіровка бійців», – додав Косиняк-Камиш.

Раніше повідомлялося, що Польща попередила про активізацію військової авіації біля кордонів з Росією та Білоруссю.

Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року. Агентство попередило цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на «загрозливу ситуацію на східному кордоні».