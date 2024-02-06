У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу

Найбільше українських біженців працюють у Данії, Чехії та Польщі

У Данії 78% українських біженців знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі – 65%, у Швеції та Великій Британії – 56%, у Нідерландах – 50%. Політолог Дітріх Тренхардт (Мюнстерський університет) надав ці цифри Фонду Фрідріха Еберта. Про це пише Оbjectiv.

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Законодавчі вимоги фактично однакові в усіх країнах ЄС: біженці з України набувають статусу тимчасового захисту без складної процедури надання притулку, інтегруються в системи охорони здоров'я та соціального захисту та одразу отримують право на роботу. Але у фінансовому плані існують великі відмінності.

Німеччина: Дорослі українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, діти від 357 до 471 євро залежно від віку. Крім того, покриваються житло та додаткові витрати.

Чехія: Українські біженці отримують 200 євро екстреної допомоги, за п'ять місяців – 130 євро. Медична страховка та витрати на проживання у колективному гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого періоду часу.

Польща: Одноразова виплата 66 євро та допомога на дитину 110 євро на місяць. В іншому жодної соціальної допомоги. Через чотири місяці половина колективного житла має бути оплачена самими біженцями. В результаті, за прогнозами польського державного економічного інституту, вже у 2023 році українські біженці мали принести більше податкових надходжень, ніж витрат.

Є й інша причина низького відсотка працевлаштування українських біженців у Німеччині. За даними Інституту досліджень ринку праці та професійних досліджень (IAB), близько 72% українських біженців у Німеччині мають вищу освіту – їх вважають надкваліфікованими. Але працевлаштуванню заважає тривалий процес визнання освіти для українців, наприклад, для дозволу працювати лікарем чи фармацевтом.

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В Італії та Словаччині це влаштовано по-іншому: там біженцям з України дозволили працювати в системі охорони здоров'я вже з березня 2022 року.

Водночас біженцям у Німеччині часто не вистачає мовних навичок. Експерти сподіваються, що ситуація з працевлаштуванням «поліпшиться за кілька місяців завдяки мовним курсам».

Нагадаємо, у Німеччині через українців різко зросла кількість безпритульних, зокрема це пов'язано із великою кількістю біженців у країні. Про це йдеться у відповіді влади на запит одного з депутатів Ландтага (парламенту – «Главком») землі Баден-Вюртемберг, пише видання Bild.

Зазначається, що кількість безпритульних у цій землі зросла у два з половиною рази – до 77 тисяч. У земельному уряді відповіли, що різке зростання пов'язане «зі статистичними причинами» та з урахуванням біженців з України.

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Близько третини з них (24295) – неповнолітні. Різке зростання пов'язане зі статистичними причинами та врахуванням біженців з України, відповіли у земельному уряді на запит партії «Альтернатива для Німеччини».

До слова, уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 2024 та наступні роки. Про це на пресконференції за підсумками засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, пише Аdvokatni Denik.

За його словами, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією. У тому числі має бути підготовлена ​​процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають. Вирішенням цього питання займеться комітет міністрів під керівництвом заступника прем'єр-міністра та міністра праці та соціальних справ Маріана Юречки.

Згідно з документом, основними пріоритетами інтеграції з 2023 року є боротьба з дезінформацією, підтримка довгострокового житла, забезпечення навчання чеській мові школярів та курсів для дорослих, підвищення доступності шкіл.