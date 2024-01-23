Масований ракетний удар по Україні. Влада розповіла про наслідки на Київщині

Внаслідок удару РФ у громадах Київської області є постраждалі та зафіксовано падіння уламків ракет

Вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Росія вкотре атакувала Україну ракетами, зокрема одним з атакованих регіонів стала Київщина. Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

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За попередньою інформацією, влучань в об’єкти житлової та цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Як зазначив очільник ОВА, внаслідок удару РФ у громадах Київської області є постраждалі та зафіксовано падіння уламків ракет.

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«За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків російських ракет станом на 8:30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога. В декількох громадах пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, 10 легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на стоянці біля одного з житлових комплексів», – повідомив Руслан Кравченко.

За словами посадовця, на місцях працюють всі оперативні служби.

«Більш детальна інформація щодо пошкоджень та потерпілих – згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу», – зазначив він.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.

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Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.

Наразі відомо про одну загиблу та 10 поранених внаслідок удару по столиці.