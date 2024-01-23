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Масований ракетний удар по Україні. Влада розповіла про наслідки на Київщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масований ракетний удар по Україні. Влада розповіла про наслідки на Київщині
Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі оперативні служби
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Внаслідок удару РФ у громадах Київської області є постраждалі та зафіксовано падіння уламків ракет

Вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Росія вкотре атакувала Україну ракетами, зокрема одним з атакованих регіонів стала Київщина. Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

За попередньою інформацією, влучань в об’єкти житлової та цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Як зазначив очільник ОВА, внаслідок удару РФ у громадах Київської області є постраждалі та зафіксовано падіння уламків ракет.

«За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків російських ракет станом на 8:30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога. В декількох громадах пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, 10 легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на стоянці біля одного з житлових комплексів», – повідомив Руслан Кравченко.

За словами посадовця, на місцях працюють всі оперативні служби.

«Більш детальна інформація  щодо пошкоджень та потерпілих – згодом. Працюємо. Наслідки атаки ліквідовуємо. Всі отримають необхідну допомогу», – зазначив він.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.

Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.

Наразі відомо про одну загиблу та 10 поранених внаслідок удару по столиці.

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Теги: війна обстріл Київщина

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