До Канарських островів за добу прибули майже півтори тисячі мігрантів

Тисячі мігрантів щороку намагаються дістатися іспанської території

У суботу до берегів іспанських Канарських островів дісталися 1488 мігрантів на 14 човнах, що стало найбільшим добовим показником за останні шість років. Попередній рекорд зафіксували 7 листопада 2020 року – тоді у водах біля архіпелагу врятували 1461 людину. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними берегової охорони, 12 суден причалили до одного з найменших островів архіпелагу – Ель-Йєрро, і ще по одному – до Гран-Канарії та Тенерифе. На борту одного з човнів, доправлених на Ель-Йєрро, перебували одразу 240 пасажирів, серед яких 12 жінок та 36 дітей. Більшість прибулих є вихідцями із Сенегалу, Гамбії та Гвінеї (Конакрі).

Попри те, що загальний потік мігрантів на Канари з січня по кінець жовтня скоротився на 5,5% порівняно з аналогічним торішнім періодом, жовтневий сплеск прибуття із Західної Африки суттєво перевантажив місцеві служби прийому та екстреної допомоги. Особливо гостро це відчувається на невеликих і малонаселених островах. Для обговорення цієї ситуації на Ель-Йєрро в неділю вирушає міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес.

Атлантичний шлях із Західної Африки до Канарських островів вважається одним із найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі через значні відстані, бурхливе море та сильні течії. Восени переправи традиційно частішають, оскільки погодні умови в океані стають спокійнішими та сприятливішими для виходу в море на переповнених човнах.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанія може стати «зруйнованою країною», коментуючи масовий перетин мігрантами кордону в іспанському анклаві Сеута.

«Іспанія буде зруйнованою країною», – сказав Трамп. Він зазначив, що має проблеми з Іспанією через її позицію щодо НАТО. За словами американського президента, Мадрид нібито недостатньо витрачає на оборону та «не платить те, що повинен».