Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1727-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

До Канарських островів за добу прибули майже півтори тисячі мігрантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
До Канарських островів за добу прибули майже півтори тисячі мігрантів
Мігранти на дерев'яному рибальському човні пливуть поблизу порту Ла-Рестінга
фото: Reuters

Тисячі мігрантів щороку намагаються дістатися іспанської території

У суботу до берегів іспанських Канарських островів дісталися 1488 мігрантів на 14 човнах, що стало найбільшим добовим показником за останні шість років. Попередній рекорд зафіксували 7 листопада 2020 року – тоді у водах біля архіпелагу врятували 1461 людину. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними берегової охорони, 12 суден причалили до одного з найменших островів архіпелагу – Ель-Йєрро, і ще по одному – до Гран-Канарії та Тенерифе. На борту одного з човнів, доправлених на Ель-Йєрро, перебували одразу 240 пасажирів, серед яких 12 жінок та 36 дітей. Більшість прибулих є вихідцями із Сенегалу, Гамбії та Гвінеї (Конакрі).

Попри те, що загальний потік мігрантів на Канари з січня по кінець жовтня скоротився на 5,5% порівняно з аналогічним торішнім періодом, жовтневий сплеск прибуття із Західної Африки суттєво перевантажив місцеві служби прийому та екстреної допомоги. Особливо гостро це відчувається на невеликих і малонаселених островах. Для обговорення цієї ситуації на Ель-Йєрро в неділю вирушає міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес.

Атлантичний шлях із Західної Африки до Канарських островів вважається одним із найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі через значні відстані, бурхливе море та сильні течії. Восени переправи традиційно частішають, оскільки погодні умови в океані стають спокійнішими та сприятливішими для виходу в море на переповнених човнах.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанія може стати «зруйнованою країною», коментуючи масовий перетин мігрантами кордону в іспанському анклаві Сеута. 

«Іспанія буде зруйнованою країною», – сказав Трамп. Він зазначив, що має проблеми з Іспанією через її позицію щодо НАТО. За словами американського президента, Мадрид нібито недостатньо витрачає на оборону та «не платить те, що повинен».

Теги: мігранти Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники загальнонаціонального страйку в Іспанії протестують проти високої вартості житла та виселень
Чотири мільйони іспанців вийшли на страйк через житлову кризу (відео)
11 листопада, 21:52
Дефіцит робочої сили в Україні загострився через війну, мобілізацію та виїзд мільйонів громадян за кордон
Замість своїх – чужі? Чому трудова міграція не закриє діру, яку залишає війна…
9 листопада, 13:01
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом
Іспанія виділить Україні €437 млн військової допомоги
6 листопада, 00:58
Президент наголосив, що безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби є необхідними для захисту кордонів
Україна вперше взяла участь в Іберо-американському саміті: головні заяви президента
5 листопада, 20:38
Два швидкісні потяги зіткнулися в Іспанії
Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії. Кількість загиблих зросла до 68 осіб (оновлено)
28 жовтня, 17:51
Доньки-двійнята Анни, які ходять у іспанський дитсадок
Українка розповіла, що її вразило у іспанському дитсадку
25 жовтня, 17:59
Кравченко у 2026 році щонайменше п’ять разів виїжджав у закордонні відрядження
Ексгенпрокурор Кравченко цьогоріч п’ять разів їздив за кордон із фігурантом справи «Карфаген»
25 жовтня, 14:39
Для припинення заворушень поліція Каталонії застосувала спецзасоби та почала відтісняти учасників акції
Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)
25 жовтня, 01:18
Україна заробила майже $180 млн на експорті яєць
Україна заробила майже $180 млн на експорті яєць
22 жовтня, 06:20

Соціум

До Канарських островів за добу прибули майже півтори тисячі мігрантів
До Канарських островів за добу прибули майже півтори тисячі мігрантів
В'язниця за фото могил: як Росія засекречує справжні масштаби своїх втрат в Україні
В'язниця за фото могил: як Росія засекречує справжні масштаби своїх втрат в Україні
Авіаційний колапс у США триває третій день
Авіаційний колапс у США триває третій день
Росія вербує молодих африканок на заводи дронів – Fox News
Росія вербує молодих африканок на заводи дронів – Fox News
Що відбувається всередині НАТО? Альянс скасовує саміт і скорочує зустрічі
Що відбувається всередині НАТО? Альянс скасовує саміт і скорочує зустрічі
У Чехії на протести вийшли сотні тисяч людей
У Чехії на протести вийшли сотні тисяч людей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 26 хвилин
Сьогодні, 01:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Вчора, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Вчора, 08:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua