Українка розповіла, що її вразило у іспанському дитсадку

У коментарях жінці пояснили, що описана нею ситуація – норма у Європі

Українка Анна Заславська, яка наразі живе зі своїми дітьми в Іспанії, розповіла про нюанс із відвідуванням дитячого садочка, який її вкрай здивував. Як інформує «Главком», жінка в Instagram розповіла, що в Іспанії батьки відводять своїх дітей у садочок, попри стан здоров’я. Хвороба – не привід залишати дитину вдома. При цьому вона порівняла цю ситуацію зі своїм досвідом в Україні, де за найменшого натяку на соплі чи кашель дитину в садочок приводити не можна – це викличе хвилю критики і навіть цькування в батьківському чаті.

«А в Іспанії таке враження, що всі на це дружньо закривають очі. У дитини можуть бути соплі до коліна, кашель такий серйозний – і їх все одно водять у садочок. Типу яка різниця, де пити Нурофен», – розповіла вона.

Анна поцікавилася думкою своєї аудиторії з цього приводу, на що їй відповіли, що це цілком нормальна ситуація, і насправді саме український підхід, коли не прийнято хворих дітей відводити до садочків та шкіл, вважається «дивним» в більшості інших країн цивілізованого світу.

«Так це не лише Іспанії, в США також. І взагалі у більшості країн соплі та кашель не привід тижнями дітей вдома тримати, і звісно, не привід сплачувати лікарняні. То просто ми звикли, бо так колись було в Україні», – розповідають в мережі.

Коментатори зауважують, що в Іспанії не існує окремого лікарняного по догляду за дитиною, тож «виходу немає», і «іспанці розуміють один одного».

Нагадаємо, в Європі після повномасштабного вторгнення українське шкільництво отримало різке зростання, бо чисельна кількість вимушених переселенців гуртується, створює навколо себе українські освітні осередки. Тільки у Франції до початку повномасштабного вторгнення було чотири українські школи на всю країну. Зараз – 22 українські суботні і недільні школи.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що перед початком навчального року з України виїхали близько 300 тис. дітей.