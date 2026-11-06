Іспанія виділить Україні €437 млн військової допомоги

Володимир Зеленський: «Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує. І є новий пакет військової допомоги на €437 млн від Іспанії. Дякую!»

Президент України Володимир Зеленський переговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та оголосив про новий пакет військової допомоги на €437 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили наповнення допомоги та захист української критичної інфраструктури, яка перебуває під постійними російськими ударами. За словами Зеленського, цього року РФ пошкодила більше українських локомотивів, ніж за всі попередні роки війни, а також продовжує нищити енергомережу й водопостачання, через що складне становище зберігається, зокрема, в Києві.

Президент подякував Іспанії за оборонну й гуманітарну підтримку та висловив співчуття іспанському народу у зв'язку з нещодавньою залізничною трагедією в Толедо.

Як відомо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI.

«Під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI висловив співчуття його величності та всьому іспанському народу у зв’язку із зіткненням потягів у Толедо. Співчуваємо всім, кого торкнулася ця трагедія», – наголосив президент.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про прибуття Зеленського до Іспанії. Президент назвав пріоритетами візиту посилення української протиповітряної оборони, захист населення та розвиток спільного оборонного виробництва.

До слова, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Сторони обговорили підтримку української енергетики, захист населення та можливості спільного виробництва зброї.

Також Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою.