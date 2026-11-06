Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іспанія виділить Україні €437 млн військової допомоги

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія виділить Україні €437 млн військової допомоги
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує. І є новий пакет військової допомоги на €437 млн від Іспанії. Дякую!»

Президент України Володимир Зеленський переговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та оголосив про новий пакет військової допомоги на €437 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили наповнення допомоги та захист української критичної інфраструктури, яка перебуває під постійними російськими ударами. За словами Зеленського, цього року РФ пошкодила більше українських локомотивів, ніж за всі попередні роки війни, а також продовжує нищити енергомережу й водопостачання, через що складне становище зберігається, зокрема, в Києві.

Президент подякував Іспанії за оборонну й гуманітарну підтримку та висловив співчуття іспанському народу у зв'язку з нещодавньою залізничною трагедією в Толедо.

Як відомо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI. 

«Під час зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI висловив співчуття його величності та всьому іспанському народу у зв’язку із зіткненням потягів у Толедо. Співчуваємо всім, кого торкнулася ця трагедія», – наголосив президент.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про прибуття Зеленського до Іспанії. Президент назвав пріоритетами візиту посилення української протиповітряної оборони, захист населення та розвиток спільного оборонного виробництва.

До слова, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Сторони обговорили підтримку української енергетики, захист населення та можливості спільного виробництва зброї. 

Також Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою.

Теги: Іспанія Володимир Зеленський Педро Санчес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ проникли в тил росіян під землею та масований обстріл Києва: головне за день 22 жовтня
ЗСУ проникли в тил росіян під землею та масований обстріл Києва: головне за день 22 жовтня
22 жовтня, 21:01
Віткофф вирушив на новий раунд мирних переговорів у Норвегію
Посланець Трампа запланував переговори із Зеленським, а потім із Путіним – Axios
20 жовтня, 09:18
Володимир Зеленський висловив вдячність керівництву ЄС та лідерам країн за чітку позицію
Зеленський: Такої єдності ЄС навколо України ще не було
17 жовтня, 16:42
Знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки цього типу уражено
Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну
15 жовтня, 14:43
Наслідки російської атаки на Київ
Масований удар РФ по Україні. Зеленський звернувся до США
14 жовтня, 09:11
Президент також підкреслив, що Україна відповідатиме на російські атаки
Росія порушила енергетичне перемир’я, одразу після заяви Трампа – Зеленський
12 жовтня, 11:26
Трамп намагається домовитися з Путіним про енергетичне перемир'я в Україні
Правда про мирні наміри Трампа і Путіна прорвалася в ефір американського ТБ (відео)
12 жовтня, 08:50
Президент також очікує, що до роботи долучаться представники європейських країн
Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на переговорах у США
8 жовтня, 21:53
Попри інцидент на кордоні, Елькін продовжив свій візит до України
Зеленський зустрівся з міністром Ізраїлю, який ледве не потрапив під удар РФ
6 жовтня, 21:47

Політика

Іспанія виділить Україні €437 млн військової допомоги
Іспанія виділить Україні €437 млн військової допомоги
«Там теж гинуть»: Трамп виправдав удари РФ по українських цивільних заявами про втрати росіян
«Там теж гинуть»: Трамп виправдав удари РФ по українських цивільних заявами про втрати росіян
Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка зачепить усю Європу
Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка зачепить усю Європу
Штучний інтелект Маска оприлюднив його видалені дописи про республіканців і вибори, у які мільярдер вклав шалені кошти
Штучний інтелект Маска оприлюднив його видалені дописи про республіканців і вибори, у які мільярдер вклав шалені кошти
Фіцо під час візиту до України розкритикував ЄС
Фіцо під час візиту до України розкритикував ЄС
Президент зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI
Президент зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
84K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua