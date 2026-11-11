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Чотири мільйони іспанців вийшли на страйк через житлову кризу (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Чотири мільйони іспанців вийшли на страйк через житлову кризу (відео)
Учасники загальнонаціонального страйку в Іспанії протестують проти високої вартості житла та виселень
Фото: Reuters

Іспанія пережила перший за 14 років загальнонаціональний страйк. Протестувальники вимагають знизити вартість оренди житла та посилити захист від виселень

Іспанію 11 листопада охопив масштабний загальнонаціональний страйк через стрімке зростання вартості житла та масові виселення орендарів. За даними профспілок, до протестів долучилися близько чотирьох мільйонів працівників. Це перший за 14 років загальний страйк, який підтримали дві найбільші профспілкові організації країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Організаторами акції стали профспілки UGT і CCOO за підтримки об'єднань орендарів. Учасники вимагають від влади рішень, які зроблять житло доступнішим, обмежать зростання орендної плати та захистять людей від примусових виселень.

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Найбільшу активність зафіксували в прибережних регіонах, портах та автомобільній промисловості. За оцінками профспілок, у цих галузях участь у страйку сягнула 90%. Зокрема, роботу призупинили підприємства Volkswagen у Наваррі та SEAT у Барселоні.

У Мадриді протестувальники перекривали дороги сміттєвими контейнерами, а на одній із головних торговельних вулиць міста зачинилися магазини міжнародних брендів. Частина торговельних закладів припинила роботу й у Барселоні.

Страйк також спричинив перебої в роботі громадського транспорту. За даними іспанського оператора електромереж Red Eléctrica, в окремі години споживання електроенергії в країні скоротилося на 15,5%.

Під час протестів виникли сутички з правоохоронцями. Поліція повідомила про затримання 40 людей, тоді як профспілки заявили про поранення 20 учасників акцій та звинуватили силовиків у надмірному застосуванні сили.

Чому іспанці протестують

За оцінками Банку Іспанії, країні бракує приблизно 750 тис. квартир і будинків. До 2028 року дефіцит житла може перевищити один мільйон об'єктів.

Через нестачу доступної нерухомості дедалі більше іспанців змушені орендувати житло, що посилює тиск на ринок. За даними Молодіжної ради Іспанії, середня орендна плата становить €1176 на місяць – майже 99% середньої місячної зарплати молодої людини.

Житлова криза вже спричинила серію демонстрацій. Одним із поштовхів до протестів стало виселення 87-річної жительки Мадрида, яка згодом померла. Ця історія викликала широкий суспільний резонанс.

Натомість представники бізнесу вважають, що для розв'язання проблеми необхідно збільшувати будівництво житла та зменшувати податкове навантаження на будівельну галузь.

Страйк напередодні виборів

Масові протести відбулися менш ніж за три тижні до дострокових парламентських виборів, призначених на 29 листопада.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокове голосування після того, як парламент відхилив урядові ініціативи щодо обмеження виселень і стримування зростання орендної плати.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масові протести через подорожчання оренди житла в Іспанії. На початку жовтня демонстрації охопили щонайменше 50 міст країни. Учасники вимагали знизити орендну плату на 50% та посилити захист від виселень. Акції відбулися після того, як парламент відхилив урядові пропозиції щодо захисту орендарів.

Також «Главком» писав про смерть 87-річної Марікармен Абаскаль, виселення якої спричинило хвилю протестів. Жінка проживала у квартирі в Мадриді з 1956 року, однак у вересні її примусово виселили. 7 жовтня вона померла в лікарні. Історія викликала суспільне обурення та стала одним із символів житлової кризи.

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Теги: Іспанія гроші житло

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