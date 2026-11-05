Україна вперше взяла участь в Іберо-американському саміті: головні заяви президента

Президент: Я запрошую кожну країну, яка хоче більшої безпеки, долучатися до нас

Україна вперше взяла участь у 30-му Іберо-американському саміті. Під час звернення до його учасників президент Володимир Зеленський закликав країни допомогти з відновленням української енергетичної інфраструктури та розширити співпрацю у сфері безпілотних технологій. «Главком» зібрав головні тези глави України.

Гуманітарна операція в Олешках

«Ми щойно провели гуманітарну операцію в Олешках, яку координували спільно з першою леді Сполучених Штатів. І ця операція довела дуже просту річ: коли Путін хоче, щоб бойові дії припинилися, вони припиняються. Була справжня тиша. Жодних атак. І ми врятували життя. І те саме стосується наших людей, яких утримують у російському полоні. Коли Путін хоче, вони повертаються додому. І те саме стосується наших дітей, яких викрала Росія», – підкреслив президент.

Drone Deals

Президент наголосив, що безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби є необхідними для захисту кордонів, морських просторів і важкодоступних територій, а також можуть використовуватися для порятунку людей під час стихійних лих.

«Дрони можуть робити все це. Вони можуть спостерігати, захищати та зупиняти злочинців чи ворогів. І сучасні системи радіоелектронної боротьби не менш важливі. В Україні ми навчилися це робити. Ми готові ділитися своїм досвідом, технологіями та системами, які ми розробили. У нас є формат Drone Deals. І я запрошую кожну країну, яка хоче більшої безпеки, долучатися до нас», – наголосив Зеленський.

Енергосистема України

Зеленський зазначив, що внаслідок російських атак постраждала енергетична інфраструктура всіх українських електростанцій, та закликав Іспанію і країни Латинської Америки допомогти з постачанням трансформаторів, силових кабелів, електротехнічного обладнання та генераторів. «Ми зацікавлені в трансформаторах із Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, силових кабелях із Чилі, а також електротехнічному обладнанні, кабелях і генераторах з Іспанії», – додав він.

«Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко. Тому, будь ласка, допоможіть нам налагодити безпосередню співпрацю з вашими компаніями та якнайшвидше доправити ці матеріали до України. Давайте реалізовувати це», – підсумував Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі, присвяченій Україні, у межах 30-го Іберо-американського саміту сказав, що Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час війни.