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Трамп заявив, що Іспанія може стати «зруйнованою країною»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп заявив, що Іспанія може стати «зруйнованою країною»
Він зазначив, що має проблеми з Іспанією через її позицію щодо НАТО
фото: AP

Американський президент пов'язав ситуацію з міграційною кризою в Сеуті та претензіями до Мадрида через витрати на НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанія може стати «зруйнованою країною», коментуючи масовий перетин мігрантами кордону в іспанському анклаві Сеута. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу GB News, пише «Главком». 

«Іспанія буде зруйнованою країною», – сказав Трамп. Він зазначив, що має проблеми з Іспанією через її позицію щодо НАТО. За словами американського президента, Мадрид нібито недостатньо витрачає на оборону та «не платить те, що повинен».

Окремо Трамп висловився про ситуацію в Сеуті, де наприкінці липня відбувся масовий перетин кордону мігрантами з боку Марокко. Він назвав побачене «дуже сумним» і заявив, що раніше не бачив нічого подібного. «Тисячі людей масово вриваються у вашу країну. Я ніколи не бачив нічого подібного», – сказав президент США.

Масовий перетин кордону в Сеуті стався 30–31 липня. За різними оцінками, до іспанського анклаву намагалися потрапити десятки тисяч мігрантів. Ситуація спричинила гостру політичну кризу в Іспанії та критику уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Трамп уже не вперше критикує Мадрид через міграційну політику та оборонні витрати. Раніше він також використовував кризу в Сеуті як приклад того, до чого, на його думку, може призвести слабкий контроль кордонів. Також варто нагадати, що президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не ухвалив рішення щодо можливого запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20.  

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін можуть провести тристоронню зустріч під час Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. У Кремлі заявили, що можливість таких переговорів уже обговорювалася.

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Теги: Дональд Трамп Іспанія мігранти

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