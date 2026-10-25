Ексгенпрокурор Кравченко цьогоріч п’ять разів їздив за кордон із фігурантом справи «Карфаген»

Кравченко у 2026 році щонайменше п’ять разів виїжджав у закордонні відрядження

Офіційно поїздки пояснювали зустрічами з іноземними генпрокурорами та переговорами з ФБР

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко у 2026 році щонайменше п’ять разів виїжджав у закордонні відрядження. Щоразу його офіційно супроводжував Сергій Кропива, колишній заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП відомий під псевдонімом Канцлер. Кропива є ключовим фігурантом масштабної антикорупційної спецоперації Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «Карфаген». Серед офіційних причин поїздок – зустрічі з генеральними прокурорами інших країн та переговори з представниками ФБР. Як інформує «Главком», таку інформацію Офіс генерального прокурора надав на запит Oboz.ua.

У лютому Кравченко та Кропива на чотири дні вирушили до Німеччини. Офіційною метою відрядження була зустріч із генеральним прокурором країни. Усі витрати на поїздку покривав Офіс генерального прокурора (ОГП).

У березні посадовці провели сім днів у Мадриді, Іспанія. Там вони мали взяти участь у двосторонніх зустрічах із генеральним прокурором країни.

У квітні до Кравченка та Кропиви приєднався начальник Департаменту міжнародного співробітництва Максим Рябенко. Утрьох вони провели шість днів у відрядженні в Італії.

У травні Кравченко та Кропива знову вирушили за кордон удвох – цього разу на чотири дні до Нідерландів. Того ж місяця вони також провели дев’ять днів у США, де, за офіційною інформацією, мали зустрічатися з представниками ФБР.

У червні делегація ОГП вирушила до Парижа на шість днів. Крім Кравченка та Кропиви, до її складу увійшли заступниця начальника Департаменту організаційно-контрольної діяльності Айдина Худієва та Максим Рябенко.

Загалом за наведеними даними, лише ці п’ять відряджень тривали 30 днів. У кожній із поїздок брав участь Кропива, а сам Кравченко відвідав Німеччину, Іспанію, Італію, Нідерланди, США та Францію.

Кропива, за даними слідства та оприлюдненими в суді записами розмов, виконував для генпрокурора Руслана Кравченка низку особистих доручень. Йдеться, зокрема, про організацію ремонту та облаштування будинку в Козині, купівлю техніки, оформлення візи для дружини та бронювання готелів під час закордонних поїздок.

В одній із розмов Кропива звітував Кравченку про підключення обладнання. Також вони обговорювали датчики сигналізації Ajax, встановлення каміна, побутової техніки, льодогенератора та проблеми з електропроводкою.

Крім того, Кропива придбав для Кравченка ноутбук та займався питанням оформлення американської візи для жінки генпрокурора. Водночас він раніше заявляв, що розлучився зі своєю дружиною Оленою Шкробанець. Із оприлюднених записів також випливає, що Кропива просив людей, які займалися оформленням документів, коректніше спілкуватися з нею.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного відрядження Руслана Кравченка.

У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням.

7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.