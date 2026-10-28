Зіткнення швидкісних потягів в Іспанії. Кількість загиблих зросла до 64 осіб

Влада назвала попередню причину масштабної катастрофи

В Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 64 людини, ще 58 постраждалих госпіталізували. Серед них 15 осіб перебувають у критичному стані. Аварія сталася вранці 28 жовтня поблизу станції Урда у провінції Толедо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

За інформацією джерел в уряді автономної спільноти Кастилья-Ла-Манча, кількість загиблих унаслідок залізничної катастрофи зросла щонайменше до 64 осіб. Водночас місцева влада побоюється, що остаточна кількість жертв може виявитися більшою.

Президент регіонального уряду Еміліано Гарсія-Пейдж висловив занепокоєння щодо можливого подальшого зростання кількості загиблих. Наразі відомо про 58 госпіталізованих, із яких 15 перебувають у критичному стані.

За попередніми даними джерел у центральному уряді Іспанії, причиною катастрофи могла стати людська помилка. Зокрема, швидкісний поїзд AVE зіткнувся з потягом компанії Iryo, який на момент аварії зупинився на залізничних коліях.

Загалом у двох потягах, які потрапили в аварію, перебували понад 540 осіб. Обставини зіткнення та причини, через які один із поїздів зупинився на коліях, наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, що після катастрофи залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією призупинили. Рух потягів на цьому напрямку тимчасово обмежили через наслідки зіткнення.

Крім того, на залізничній станції Аточа в Мадриді та в Севільї відкрили спеціальні центри підтримки родичів постраждалих. Там близькі пасажирів можуть отримати інформацію про наслідки аварії та необхідну допомогу.