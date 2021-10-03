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    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви

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    У бухті Ель-курма, що на схід від столиці, буде відключено електропостачання - До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    У бухті Ель-курма, що на схід від столиці, буде відключено електропостачання
    Фото: Reuters

    У країні скасували авіарейси та перекрили дороги

    У неділю, 3 жовтня, до Оману почав наближаться тропічний циклон «Шахін». Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей. Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони. Також скасовані рейси літаків до столиці Маскат і звідти, пише «Радіо Свобода».

    Державне інформаційне агентство повідомило, що дитина, яку забрала вода, була знайдена мертвою, ще одна людина зникла безвісти. У результаті обвалення пагорба над житловим районом в промисловій зоні в результаті циклону загинули два робітники-азіати.

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    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви
    Фото: Reuters

    Згідно даних у спільній заяві агентства з небезпеки, погоди і цивільної авіації країни, око шторму знаходиться близько 60 км від Маскату й несе сильний вітер швидкістю понад 120 км/год.

    У Національному комітеті з надзвичайних ситуацій Оману заявили про те, що з метою уникнення нещасних випадків в бухті Ель-курма, що на схід від столиці, буде відключено електропостачання. Понад 2700 людей вже розмістили в притулках.

    Більшість із п’яти мільйонів жителів країни-експортера нафти проживають у Маскаті та його околицях. Дороги в столиці будуть відкриті лише для транспортних засобів, які здійснюють екстрені та гуманітарні поїздки, поки шторм не вщухне, заявили в уряді країни.

    Нагадаємо, у вересні США накрив ураган Іда.

    Дивіться також: Як американці рятують домашніх улюбленців, що постраждали від урагану (відео)

    Теги: дороги вода Свобода радіо уряд шторм вітер ураган
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    До Оману наближається тропічний шторм, є жертви