Як американці рятують домашніх улюбленців, що постраждали від урагану (відео)
У США після нещодавнього стихійного лиха без домівок залишися не тільки люди
У Вірджинії пройшов день «усиновлення» собак і кішок, яких перевезли з постраждалих від урагану районів Луїзіани. Про це повідомляє Голос Америки
Нагадаємо, ураган Іда, який перетворився на посттропічний циклон, рухається американськими штатами Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі та Меріленд. Фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами США попереджають, що циклон супроводжується сильними опадами і загрожує повенями.
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