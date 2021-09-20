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    Як американці рятують домашніх улюбленців, що постраждали від урагану (відео)

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    Безліч тварин потребують прихистку у нових господарів - Як американці рятують домашніх улюбленців, що постраждали від урагану (відео)
    Безліч тварин потребують прихистку у нових господарів
    фото з відкритих джерел

    У США після нещодавнього стихійного лиха без домівок залишися не тільки люди

    У Вірджинії пройшов день «усиновлення» собак і кішок, яких перевезли з постраждалих від урагану районів Луїзіани. Про це повідомляє Голос Америки

    Нагадаємо, ураган Іда, який перетворився на посттропічний циклон, рухається американськими штатами Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі та Меріленд. Фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами США попереджають, що циклон супроводжується сильними опадами і загрожує повенями.

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    Теги: США стихійні лиха тварини шторм ураган
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    Як американці рятують домашніх улюбленців, що постраждали від урагану (відео)