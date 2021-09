Затоплені дороги та метро: Нью-Йорк пішов під воду через ураган Іда (відео)

Ураган Іда, який перетворився на посттропічний циклон, рухається американськими штатами Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд. Фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами США попереджають, що циклон супроводжується сильними опадами і загрожує повенями.

Як додає видання NBC, вулиці міст у трьох штатах заповнені паводковими водами висотою до 30-40 см.

#BREAKING At least a dozen cars under water on Bronx River Pkwy at Westchester Avenue. People trapped, rushing to safety. #abc7ny pic.twitter.com/Ux3dERkHRh