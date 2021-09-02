Затоплені дороги та метро: Нью-Йорк пішов під воду через ураган Іда (відео)

Вулиці міст у трьох американських штатах заповнені паводковими водами висотою до 30-40 см

Циклон супроводжується сильними опадами і загрожує повенями

Ураган Іда, який перетворився на посттропічний циклон, рухається американськими штатами Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд. Фахівці Національного центру зі спостереження за ураганами США попереджають, що циклон супроводжується сильними опадами і загрожує повенями.

Як додає видання NBC, вулиці міст у трьох штатах заповнені паводковими водами висотою до 30-40 см.

#BREAKING At least a dozen cars under water on Bronx River Pkwy at Westchester Avenue. People trapped, rushing to safety. #abc7ny pic.twitter.com/Ux3dERkHRh — Josh Einiger (@JoshEiniger7) September 2, 2021

У Нью-Йорку дощ йде кілька годин поспіль. Люди в соцмережах викладають відео з потопами і руйнуваннями.

Транспортне управління Нью-Йорка оголосило, що через підтоплення тимчасово призупинено роботу більшої частини метро.

Flooding in 28th St Station NYC!!! And everyone is taking videos!!!!#OnlyInNYC pic.twitter.com/eV2QlALEno — Aleksander Milch (@AleksanderMilch) September 2, 2021

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо на тлі «рекордних опадів і підтоплень» запровадив у місті режим надзвичайної ситуації. Таке ж рішення прийняв губернатор Нью-Джерсі.

Вода затопила термінали аеропорту «Ньюарк Ліберті», його повністю закрили. Національна метеорологічна служба закликала 9,1 млн людей у затоплюваних регіонах шукати височини.

Не менше 200 тис. споживачів електроенергії на північному сході США залишилися без електроенергії.

Як відомо, у США лютує ураган «Іда» – один із найсильніших за 170 років (відео).

Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда призвів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана.