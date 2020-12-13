До сайту «Миротворець» потрапила євродепутат з Берегово
Мешканка Закарпаття Бочкор обралася до Європарламенту за списком одіозної угорської партії Fidesz
Депутатка Європарламенту закарпатського походження Андрея Бочкор внесена до «списку смерті» на сайті проєкту «Миротворець» за «замах на суверенітет і територіальну цілісність України».
Як зазначається на сайті, свої депутатські повноваження Бочкор використовує в основному для загострення українсько-угорських відносин та критики української влади на рівні Європарламенту.
«Незважаючи на те, що Андрея Бочкор – уродженка Берегова та громадянка України, в Європарламенті вона представляє інтереси політичної партії «Фідес», лідером якої є угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан», – ідеться на сайті.
Центр «Миротворець», який співпрацює з українською владою, обґрунтовує внесення до своєї бази даних закарпатську депутатку Європарламенту «замахом на суверенітет і територіальну цілісність України».
Відомо, що Андрея Бочкор викладає в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. Раніше повідомлялося про активну критику Бочкор українського мовного законодавства, в тому числі у рамках парламентського Комітеті асоціації Україна-ЄС.
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