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    У світі

    До сайту «Миротворець» потрапила євродепутат з Берегово

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    Євродепутат Андрея Бочкор - До сайту «Миротворець» потрапила євродепутат з Берегово
    Євродепутат Андрея Бочкор
    Фото: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

    Мешканка Закарпаття Бочкор обралася до Європарламенту за списком одіозної угорської партії Fidesz

    Депутатка Європарламенту закарпатського походження Андрея Бочкор внесена до «списку смерті» на сайті проєкту «Миротворець» за «замах на суверенітет і територіальну цілісність України».

    Фото: сайт «Миротворець»

    Фото: сайт «Миротворець»

    Як зазначається на сайті, свої депутатські повноваження Бочкор використовує в основному для загострення українсько-угорських відносин та критики української влади на рівні Європарламенту.

    «Незважаючи на те, що Андрея Бочкор – уродженка Берегова та громадянка України, в Європарламенті вона представляє інтереси політичної партії «Фідес», лідером якої є угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан», – ідеться на сайті.

    Центр «Миротворець», який співпрацює з українською владою, обґрунтовує внесення до своєї бази даних закарпатську депутатку Європарламенту «замахом на суверенітет і територіальну цілісність України».

    Відомо, що Андрея Бочкор викладає в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. Раніше повідомлялося про активну критику Бочкор українського мовного законодавства, в тому числі у рамках парламентського Комітеті асоціації Україна-ЄС.

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    Теги: Закарпаття Європарламент Віктор Орбан суверенітет
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