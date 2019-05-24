У Нідерландах на виборах до Європарламенту проєвропейські партії перемогли популістів – екзит-пол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ЄС проходять вибори до Європарламенту

Найбільшої поразки зазнала ультраправа Партія свободи Герта Відлдерса

Проєвропейські партії у Нідерландах, як очікується, здобудуть абсолютну більшість місць у Європейському парламенті, у той час як їхні суперники-правопопулісти претендують всього на 4 з 26 місць від країни.

Про це свідчать дані екзит-полу служби Ipsos, проведеного для нідерландського мовника NOS.

Оприлюднені у четвер ввечері дані опитувань виборців віддали перше місце соціал-демократичній Партії праці, очолюваній віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Такий результат партії є несподіваним, адже до виборів в опитуваннях лідирували її опоненти популісти-євроскептики.

За партію проголосували 18,4% виборців, а це означає, що політична сила подвоїла свій результат у порівнянні з виборами 2014 року. Партія претендує на 5 місць у парламенті.

По 4 місця отримають Народна партія за свободу і демократію прем'єр-міністра Марка Рютте і «Християнсько-демократичний заклик» Сібранда ван Хаарсма Бюма.

Крайня права партія «Форум за демократію», що лідирувала до виборів в опитуваннях, здобуває 11,2% голосів виборців і може претендувати лише на 3 мандати. Партія відома своєю ініціативою про референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Найбільшої поразки зазнала ультраправа Партія свободи Герта Відлдерса. Вона втратила три з чотирьох місць в Європарламенті.

За даними екзит-полу, явка виборців зросла: близько 41,2% виборців, які мають право голосу в Нідерландах, прийшли на дільниці, порівняно з 37,3% у 2014 році.

Нагадаємо, напередодні нідерландські і британські виборці розпочали голосування у перший з чотирьох днів на виборах у Європейський парламент, які відбуваються у всіх 28 країнах ЄС. У Британії екзит-пол не проводився.

Офіційні результати будуть оголошені тільки після закриття останньої виборчої дільниці в ЄС в неділю ввечері.