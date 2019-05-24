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    У Нідерландах на виборах до Європарламенту проєвропейські партії перемогли популістів – екзит-пол

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    У ЄС проходять вибори до Європарламенту&nbsp; - У Нідерландах на виборах до Європарламенту проєвропейські партії перемогли популістів – екзит-пол
    У ЄС проходять вибори до Європарламенту 

    Найбільшої поразки зазнала ультраправа Партія свободи Герта Відлдерса

    Проєвропейські партії у Нідерландах, як очікується, здобудуть абсолютну більшість місць у Європейському парламенті, у той час як їхні суперники-правопопулісти претендують всього на 4 з 26 місць від країни.

    Про це свідчать дані екзит-полу служби Ipsos, проведеного для нідерландського мовника NOS.

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    Оприлюднені у четвер ввечері дані опитувань виборців віддали перше місце соціал-демократичній Партії праці, очолюваній віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.  Такий результат партії є несподіваним, адже до виборів в опитуваннях лідирували її опоненти популісти-євроскептики.

    За партію проголосували 18,4% виборців, а це означає, що політична сила подвоїла свій результат у порівнянні з виборами 2014 року. Партія претендує на 5 місць у парламенті.

    По 4 місця отримають Народна партія за свободу і демократію прем'єр-міністра Марка Рютте і «Християнсько-демократичний заклик» Сібранда ван Хаарсма Бюма.

    Крайня права партія «Форум за демократію», що лідирувала до виборів в опитуваннях, здобуває 11,2% голосів виборців і може претендувати лише на 3 мандати. Партія відома своєю ініціативою про референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

    Найбільшої поразки зазнала ультраправа Партія свободи Герта Відлдерса.  Вона втратила три з чотирьох місць в Європарламенті.

    За даними екзит-полу, явка виборців зросла: близько 41,2% виборців, які мають право голосу в Нідерландах, прийшли на дільниці, порівняно з 37,3% у 2014 році.

    Нагадаємо, напередодні нідерландські і британські виборці розпочали голосування у перший з чотирьох днів на виборах у Європейський парламент, які відбуваються у всіх 28 країнах ЄС. У Британії екзит-пол не проводився.

    Офіційні результати будуть оголошені тільки після закриття останньої виборчої дільниці в ЄС в неділю ввечері.

     

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