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    У світі

    У Мінську в парку Дружби народів проводили «Забіг вільних»

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    Кількість затриманих поки що не уточнюється - У Мінську в парку Дружби народів проводили «Забіг вільних»
    Кількість затриманих поки що не уточнюється

    Учасників почали затримувати на другому колі забігу

    У Мінську під час «Забігу вільних» у парку Дружби народів почалися затримання.

    Про це пише повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.BY.

    Відзначається, що через затримання учасники не добігли друге коло забігу.

    Кількість затриманих поки що не уточнюється.

    Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

    Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

    21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

    17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

    Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

    Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

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