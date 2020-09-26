Відео про те, як штучний інтелект «зриває маски» з ОМОНу Лукашенка, стало хітом інтернету



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Скріншот з відео

Силовиків попереджають, що за злочини доведеться рано, чи пізно відповідати, а сусіди незабаром знатимуть, хто бив та знущався з них та їх дітей

Білоруський художник і розробник ігор Андрій Максимов показав відео, як штучний інтелект (ШІ) встановлює особи силовиків на підставі фотографій та «зриває з них маски»

Він продемонстрував інструмент, що дозволяє по очах знайти особисті дані співробітника ОМОН й навіть відновити обличчя на початковому фото у балаклаві, повідомляє Хартыя’97.

Цим відео Максимов закликає силовиків відмовитися від виконання наказів з розгону учасників мирної революції.

Відео було опубліковано на його Youtube-каналі. На ранок 26 вересня воно зібрало 873 тис. переглядів.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

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