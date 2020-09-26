Титулований БК «Будівельник» погасив борги та готовий виступити у Суперлізі



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Баскетболісти столичного клубу в сезоні 2017-18 років Twitter Будівельника

Десятиразовий чемпіон України баскетболу може цього сезону увійти до Суперліги

Генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський повідомив про погашення боргів БК «Будівельник», який близький до відродження.

Найближчого понеділка відбудеться засідання виконавчого комітету Федерації баскетболу України. Під час нього буде розглянуто цілий ряд важливих питань напередодні старту баскетбольного сезону 2020-2021. Зокрема формат Суперліги, кількість учасників провідного українського турніру, присутність уболівальників на трибунах та навіть повернення легендарного «Будівельника».

«Ми отримали лист від «Будівельника», в якому клуб заявляє про те, що всі борги перед гравцями та тренерами було погашено. У цьому листі клуб повідомляє про те, що він готовий грати у чемпіонаті Суперліги. У клуба є фінанси, не буде боргів, всі заборони ФІБА буде знято і насправді на сьогодні залишився лише один бан, який, за інформацією «Будівельника», буде знято у понеділок. Якщо Виконком прийме рішення допустити команду в Суперлігу, вона матиме право грати, адже, коли клуб через борги було знято з чемпіонату в 2018 році спеціальним рішенням. В ньому було сказано, що як тільки клуб вирішить всі свої фінансові проблеми, матиме право напряму заходити в Суперлігу, не проходячи етапи Першої та Вищої ліг», - наголосив Драбіковський.

Відзначимо, що після сезону-2017/2018 фінансування «Будівельника» цілком припинилося, на клуб були накладені санкції з боку ФІБА-Європа у зв'язку зі значною заборгованістю перед колишніми гравцями. На сезон-2018/2019 Федерація баскетболу не допустила «Будівельник» до участі в чемпіонаті.

Довідка: баскетбольний клуб «Будівельник» був заснований у 1945 році під назвою «СКІФ». Клуб 16 разів був призером чемпіонатів СССР, зокрема вигравав «золото» в 1989-му. В часи незалежності кияни виграли десять чемпіонств (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2011, 2013, 2014, 2017) і п’ять національних кубків (1995, 1996, 2012, 2014, 2015).

У сезоні-2013/2014 «Будівельник» став першим українським клубом, який виступав у Євролізі. Крім того, команда два роки поспіль (2013, 2014) доходила до півфіналів Єврокубка УЛЕБ, де поступалася іспанському «Більбао» і сербській «Црвені Звезді».

Джерело: Федерація баскетболу України