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    У світі

    До Вірменії прибули перші літаки з російськими «миротворцями»

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    <p>Російські &laquo;миротворці&raquo; поблизу кордону з Вірменією 10 листопада</p> - До Вірменії прибули перші літаки з російськими «миротворцями»

    Російські «миротворці» поблизу кордону з Вірменією 10 листопада

    Фото: Reuters

    У Вірменії вже перебувають понад 200 «миротворців» РФ

    На аеродромі Еребуні у Вірменії приземлилися перші літаки з російськими військовими, які перебуватимуть в Нагірному Карабасі.

    Про це повідомили в міністерстві оборони РФ.

    Три літаки доставили до Вірменії близько 80 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі і засоби зв’язку. Окремим літаком прибули офіцери командування російських миротворчих сил.

    Пізніше в міноборони уточнили, що вже доправили до Вірменії понад 200 «миротворців».

    Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 

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