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    Думки вголос

    Росія погодилася на те, що Карабах — це Азербайджан, а Вірменія капітулювала

    • Михайло Самусь

      Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    • Розсилка
    Росія погодилася на те, що Карабах — це Азербайджан, а Вірменія капітулювала

    Росія виглядає не просто як зрадник вірмен, а й доволі, як кажуть росіяни, глупо

    Ще по ситуації в Карабаху. Багато чого залишилося за кадром.

    По суті Росія погодилася на те, що Карабах це Азербайджан, а Вірменія капіталювала, що ставить крапку в 30 річній епопеї. У мене є відчуття, що розуміння Азербайджану та Туреччини цієї ситуації суттєво відрізняється від того, що малює собі і нам Росія, а саме: створено умови для повної деокупації Карабаху; мешканцям самопроголошеної НКР (яка до речі зникає взагалі) буде запропоновано два варіанти - або прийняти громадянство Азербайджану, або виїхати до Вірменії. А Росія буде забезпечувати цей процес.

    Якщо подивитися на ситуацію з цієї точки зору, то Росія виглядає не просто як зрадник вірмен, а й доволі, як кажуть росіяни, глупо.

    Стосовно можливостей Росії по встановленню і посиленню свого впливу і таке інше — пардон, а що то було попередніх 30 років?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
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