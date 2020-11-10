Росія погодилася на те, що Карабах — це Азербайджан, а Вірменія капітулювала

Росія виглядає не просто як зрадник вірмен, а й доволі, як кажуть росіяни, глупо

Ще по ситуації в Карабаху. Багато чого залишилося за кадром.

По суті Росія погодилася на те, що Карабах це Азербайджан, а Вірменія капіталювала, що ставить крапку в 30 річній епопеї. У мене є відчуття, що розуміння Азербайджану та Туреччини цієї ситуації суттєво відрізняється від того, що малює собі і нам Росія, а саме: створено умови для повної деокупації Карабаху; мешканцям самопроголошеної НКР (яка до речі зникає взагалі) буде запропоновано два варіанти - або прийняти громадянство Азербайджану, або виїхати до Вірменії. А Росія буде забезпечувати цей процес.

Якщо подивитися на ситуацію з цієї точки зору, то Росія виглядає не просто як зрадник вірмен, а й доволі, як кажуть росіяни, глупо.

Стосовно можливостей Росії по встановленню і посиленню свого впливу і таке інше — пардон, а що то було попередніх 30 років?

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