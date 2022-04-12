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    Греція заявила про відмову від російського газу

    Країна прискорить проєкти з розвідки газових родовищ на своїй території, заявив&nbsp;прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс - Греція заявила про відмову від російського газу
    Країна прискорить проєкти з розвідки газових родовищ на своїй території, заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс
    фото: Alexandros Avramidis/Reuters

    Все більше держав скорочують свою залежність від російських енергоносіїв

    Греція прискорить проєкти з розвідки газу спільно з приватними інвесторами, заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс. Про це пише Reuters.

    Країна скорочує свою залежність від російських енергоносіїв та прагне стати енергетичним центром у Європі.

    «Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо пощастить, і ми матимемо придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку», – сказав прем'єр-міністр.

    Нагадаємо, Італія зменшить споживання газу з РФ і на 40% наростить імпорт з Алжиру. Наразі Італія споживає приблизно 30 млрд кубометрів саме російського газу на рік. Це становить 40% її загального споживання. Алжир посідає друге місце як постачальник блакитного палива.

    Як повідомлялося, прем’єр Фінляндії сказала, коли країна відмовиться від російського газу.

    Також Польща не продовжуватиме контракти з «Газпромом» - МЗС.

    А ще Естонія вирішила перестати купувати газ у путінського режиму.

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    Теги: росія окупанти війна Греція незалежність Україна окупація #stoprussia
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    Греція заявила про відмову від російського газу