Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем

Станом на 6 квітня уже 17 країн світу видворили російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 дипломатів і консулів Росії персонами нон грата. Про це повідомили у пресслужбі МЗС країни.

«Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року»,– йдеться у повідомленні.

Представники профільного міністерства додали, що генеральний секретар Служби вже поінформував посла Росії про це рішення.

Зауважимо, що Греція стала 17 країною світу, яка видворила дипломатів РФ у звязку із російсько-українською війною.

Раніше до такого кроку вдалися:

Італія

Данія

Франція

Німеччина

Литва

Словаччина

Швеція

Латвія

Іспанія

Естонія

Словенія

Португалія

Румунія

Нагадаємо, кількома днями раніше Іспанія визнала, що російські дипломати небезпечні для країни.

Через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ країни вирішило видворити близько 25 дипломатів РФ.



