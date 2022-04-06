Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем
Станом на 6 квітня уже 17 країн світу видворили російських дипломатів
Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 дипломатів і консулів Росії персонами нон грата. Про це повідомили у пресслужбі МЗС країни.
«Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року»,– йдеться у повідомленні.
Представники профільного міністерства додали, що генеральний секретар Служби вже поінформував посла Росії про це рішення.
Зауважимо, що Греція стала 17 країною світу, яка видворила дипломатів РФ у звязку із російсько-українською війною.
Раніше до такого кроку вдалися:
- Італія
- Данія
- Франція
- Німеччина
- Литва
- Словаччина
- Швеція
- Латвія
- Іспанія
- Естонія
- Словенія
- Португалія
- Румунія
Нагадаємо, кількома днями раніше Іспанія визнала, що російські дипломати небезпечні для країни.
Через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ країни вирішило видворити близько 25 дипломатів РФ.