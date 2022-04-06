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    Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем

    Греція визнала російських дипломатів персонами нон грата - Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем
    Греція визнала російських дипломатів персонами нон грата
    Фото з Telegram-каналу Андрія Цаплієнка

    Станом на 6 квітня уже 17 країн світу видворили російських дипломатів

    Міністерство закордонних справ Греції оголосило 12 дипломатів і консулів Росії персонами нон грата. Про це повідомили у пресслужбі МЗС країни.

    «Вони були оголошені небажаними відповідно до положень Віденської конвенції з дипломатичних питань 1961 року та Віденської конвенції з консульських питань 1963 року»,– йдеться у повідомленні.

    Представники профільного міністерства додали, що генеральний секретар Служби вже поінформував посла Росії про це рішення.

    Зауважимо, що Греція стала 17 країною світу, яка видворила дипломатів РФ у звязку із російсько-українською війною.

    Раніше до такого кроку вдалися:

    • Італія
    • Данія
    • Франція
    • Німеччина
    • Литва
    • Словаччина
    • Швеція
    • Латвія
    • Іспанія
    • Естонія
    • Словенія
    • Португалія
    • Румунія

    Нагадаємо, кількома днями раніше Іспанія визнала, що російські дипломати небезпечні для країни.

    Через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ країни вирішило видворити близько 25 дипломатів РФ.


    Теги: МЗС росія дипломатія війна Греція
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    Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем