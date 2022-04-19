Греція конфіскувала російський нафтовий танкер у своїх територіальних водах

Танкер Pegas під російським прапором із 19 російськими членами екіпажу на борту був захоплений неподалік прибережного міста Карістос

Конфіскації піддалося лише судно, але не вантаж нафти, який перебував на ньому.

Поблизу острова Евія в Егейському морі влада Греції конфіскувала російський танкер із сирою нафтою. Затримання танкера відбулося в межах санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це заявив представник Міністерства судноплавства Греції, повідомляє The Guardian.

«Він був конфіскований у рамках санкцій ЄС», – повідомив посадовець.

Танкер Pegas під російським прапором із 19 російськими членами екіпажу на борту був захоплений неподалік прибережного міста Карістос на острові Евія, зазначає видання.

Представник берегової охорони заявив, що конфіскації піддалося лише судно, але не вантаж нафти, який перебував на ньому.

Нагадаємо, 17 квітня почала діяти Директива Європейського Союзу про заборону входу до портів російських кораблів у всіх державах ЄС, які мають морські або річкові порти. Раніше повідомлялося про активізацію цієї норми у портах Бельгії, Італії, Болгарії, Румунії тощо.

Також стало відомо, що перевізники країн-агресорів, фури яких активно блокують на європейських кордонах, почали масово реєструвати вантажівки в Казахстані, де проходять прискорену акредитацію.