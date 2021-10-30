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    Дослідники створили веганське сало та бекон. Із чого вони складаються

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    Вегани теж хочуть смакувати салом - Дослідники створили веганське сало та бекон. Із чого вони складаються
    Вегани теж хочуть смакувати салом
    Фото з відкритих джерел

    Компанія позиціонує свої продукти, як єдині, що поєднують штучну м’ясну та жирову тканину

    Французький стартап 77 Foods представив веганські бекон та сало, які не втрачають структури під час приготування та за смаком і виглядом максимально нагадують справжні тваринні продукти, повідомляє SEEDS.

    Основним інгредієнтом лардону та бекону від 77 Foods є текстурований соєвий білок, який надає продукту відповідний смак, волокнисту текстуру та збалансований харчовий профіль.

    Компанія позиціонує свої продукти, як єдині, що поєднують штучну м’ясну та жирову тканину, яка не розділяється під час приготування. Для створення «жиру» використовують емульсію з рослинних олій (соняшникова, ріпакова та ін.), воду, коріння, водорості та інші інгредієнти.

    «М’ясо нам так смакує, зокрема, через наявність важливого інгредієнту – жиру. Тваринний жир надає м’ясу інтенсивності та апетитності, яку доволі складно відтворити рослинними замінниками. Утім, я впевнений, що вже за 25 років більшість м’яса та м’ясопродуктів, які споживатимуть люди, будуть рослинними замінниками», – вважає співзасновник 77 Foods Ніколя Швейцер.

    Цього року французький стартап виграв конкурс харчових інновацій та отримав 1 млрд євро інвестицій від компанії Unilever.

    Раніше повідомлялося, що ціна на сало в Україні стрімко зростає, подекуди воно вже дорожче за м'ясо.

    Нагадаємо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.

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    Теги: конкурс продукти ціни імунітет мясо час
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    Дослідники створили веганське сало та бекон. Із чого вони складаються