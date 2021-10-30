Чи чекати до кінця року зростання цін: прогноз Нацбанку

Інфляція сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року

Регулятор прогнозує, що інфляція в кінці 2021 року складе 9,6%

Після проходження піку у вересні-жовтні на рівні 11% інфляція почне сповільнюватися і в кінці 2021 року складе 9,6%. Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті, опублікованому на сайті Національного банку України.

«Ефекти перенесення нинішнього зміцнення гривні на споживчі ціни та високий урожай розгорнуть інфляційну динаміку в кінці 2021 року. Як наслідок, інфляція сповільниться до 9,6% в грудні 2021 року і повернеться до середньострокової мети Національного банку в 5% в кінці 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що надалі темпи зростання споживчих цін будуть знаходитися близько цільового рівня. Фундаментальний інфляційний тиск також ослабне. Очікується, що базова інфляція в кінці 2021 року знизиться до 7,1%, а у 2022-2023 роках – до 3-4%.

Нагадаємо, Національний банк очікує на високі темпи зростання тарифів на електроенергію наступного року, газ дешевшатиме.

Днями стало відомо, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

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