В Україні значно зросли ціни на сало: скільки доведеться платити

Стратегічний продукт українців додав у вартості

Ціна на сало в Україні стрімко зростає, подекуди воно вже дорожче за м'ясо. Про це повідомляє СТБ. На столичних ринках найдешевше коштує під 100 грн, а за «генеральське» дають до 300.

Ціни на сало почали зростати ще навесні.

«Сало дуже зросло в ціні, тому що підвищилася ціна живої ваги, що стартує від 150 до 180 грн за кг», – говорить продавчиня на одному зі столичних ринків.

За словами експертки зі свинарства Асоціації тваринників України Ольги Махно, в Україні в домогосподарствах дуже багато поголів’я вирізали за рахунок неприбутковості цього виду бізнесу.

Причин декілька: зростання собівартості вирощування, підвищення цін на зернові, високі тарифи на електроенергію/газ, здорожчання перевезення, дешевий імпорт.

За таких тенденцій експерти прогнозують, що до новорічних свят сало здорожчає ще на 5-10%.

Нагадаємо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.

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