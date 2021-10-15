Кава стане дорогим задоволенням: чому ціна буде зростати

Посуха в Бразилії вплинула на вартість зерен

Ціни на каву вже зросли більше ніж на 50%

Цього року ціни на каву в світі зросли на 55%, переважно через погану погоду в Бразилії. Тепер на ціну можуть вплинути колумбійські фермери, які вирішили притримати постачання, щоб продати продукцію за вищою ціною. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, колумбійські фермери вирішили обмежити постачання навіть за укладеними контрактами, що може спровокувати додатковий стрибок ціни.

Невиконання зобов’язань щодо постачань з боку такого великого гравця як Колумбія може посилитися продовженням посухи в Бразилії, що призведе до чергового збільшення вартості кави на світовому ринку. Однак стрибки будуть тимчасовими, вважають експерти, оскільки фактично кава у колумбійців все ж є.

У Колумбії близько пів мільйона сімей заробляють на життя вирощуванням кави, зазначає видання.

Країна є найбільшим виробником сорту арабіка, на якому засновані базові ф’ючерсні контракти на біржі ICE.

Нагадаємо, світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.

Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.