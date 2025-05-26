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Дрони атакували Івановську область РФ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Дрони атакували Івановську область РФ (фото)
фото з соцмереж

Атаковано Дмитрієвський хімічний завод у РФ

У Кінешмі Івановської області РФ сьогодні вночі було гучно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, атакований Дмитрієвський хімічний завод (ДХЗ).

Дрони атакували Івановську область РФ (фото) фото 1
Дрони атакували Івановську область РФ (фото) фото 2

Влада РФ, як зазвичай, заявила, що атаку БпЛА нібито було відбито. Проте у промзоні зафіксовано падіння уламків БпЛА. Пошкоджено господарську споруду для зберігання упаковки. На місці падіння уламків працюють спецслужби.

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Дмитрієвський хімічний завод – вважається одним з найбільших виробників бутилацетату та промислових розчинників у Росії.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня також серія вибухів прогриміла у Тулі. Місцеві пишуть, що було дуже гучно. Ймовірно там приліт у промзоні, всього у місті та на околицях чули близько 10 вибухів. Частина міста залишилась без світла.

Крім того, пишуть, що до місця ймовірного ураження поїхав кортеж «швидких».

Також у ніч на 26 травня безпілотники атакували місто Єлабуга у Татарстані. Місцеві жителі повідомляють про вибухи над містом та роботу ППО. Саме у Єлабузі виробляють «шахеди».

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Теги: дрон

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