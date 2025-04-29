У Рязанській області прогриміли вибухи: під атакою нафтозавод

Місцеві скаржаться на вибухи в регіоні

Росіяни скаржаться на вибухи у декількох областях

У ніч проти 29 квітня у Рязанській області прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».

Зазначається, що перші вибухи місцеві почули близько першої години ночі. Тоді у небі росіяни побачили яскраві спалахи, на автомобілях спрацювали сигналазації.

Очевидці кажуть, що серія вибухів прогриміла в районі нафтопереробного заводу. П'ять гучних вибухів нарахували вони.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Також вибухи роздаються у Липецькій області. У Калузькій області також росіяни поскаржились на вибухи.

Нагадаємо, у січні цього року Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій Збройних сил уразила один з найбільших в РФ Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ.

Крім цього, у лютому Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі у Рязанській області.