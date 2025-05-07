Москву та область атаковано безпілотниками

Мер Москви повідомив про збиття семи безпілотників

У ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У регіоні зафіксовано роботу систем ППО, збиття повітряних цілей та падіння уламків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням місцеві телеграм-канали.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ знищили сім безпілотників, які прямували в напрямку російської столиці. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Близько години тому через загрозу атаки тимчасово зупинив роботу аеропорт Шереметьєво. У Росавіації підтвердили, що летовище призупинило прийом і відправлення рейсів.

Раніше ми писали, що тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки невстановлених літальних апаратів. У різних районах півострова було чутно вибухи, а російські системи протиповітряної оборони були приведені в дію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. Як передає «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, дрони нібито атакували кілька регіонів одночасно, зокрема й столицю країни.

Жителі Липецької області повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили «червоний рівень» небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях. Основною ціллю, за твердженнями російської сторони, стала Москва та її передмістя.

До слова, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляли, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.