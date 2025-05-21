«Талібан» передає свій правовий досвід путінській РФ

Росія переймає досвід у «Талібану» щодо шаріатських судів та в'язниць

На Петербурзькому міжнародному юридичному форумі виступив глава Мін'юсту Афганістану Абдул Хакім Шареї, якого вважають творцем судової системи «Талібану». Він розповів про в'язниці в Афганістані і про судову систему, засновану на шаріаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як стверджує Шареї, таліби в Афганістані створили «суто ісламську систему», що ґрунтується «на шаріаті та на релігійних, історичних і культурних цінностях афганського народу». За версією Шареї, у цій системі «права кожної людини повністю захищені».

Шаріат – комплекс приписів, що визначають переконання, а також формують релігійну совість і моральні цінності мусульман. Приписи шаріату закріплені насамперед Кораном і сунною пророка Мухаммеда і виступають джерелами конкретних норм, які регулюють практично всі сфери повсякденного життя мусульман.

Колонії в Афганістані «не тільки являють собою систему покарань, а й школу моральної, релігійної та соціальної реабілітації, що виховує почуття відповідальності», заявив Шареї.

Що відомо про «Талібан»?

Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку зародився в Афганістані серед пуштунів 1994 року, керував Ісламським Еміратом Афганістан з 1996 до 2001 року та регіоном Вазиристан на півночі Пакистану з 2004 року. 1996 року бойовики Талібану захопили Кабул, поваливши режим президента Бурхануддіна Раббані. До 1998 року бойовики контролювали 90 % території Афганістану й фактично керували країною.

Після терактів 11 вересня 2001 року, міжнародна коаліція, очолювана США 7 жовтня 2001 року почала наступ в Афганістані, де базувалося керівництво Аль-Каїди. До грудня 2001 режим Талібану було повалено. Тодішній ватажок угруповання Мулла Мохаммад Омар та Осама бен Ладен уникли полону.

Після відводу війська США із Афганістану 2021 року, з липня до 16 серпня 2021 року Талібан захопив всю територію країни. На підконтрольних територіях Талібан вводить норми радикального шаріату, виконання яких суворо контролюється.

Наприклад, у серпні 2024 року в Афганістані ухвалили закон, що складається з 35 статей, який, зокрема, забороняє жінкам говорити в громадських місцях і перебувати з відкритим обличчям на публіці. Заборони, за словами влади, були ухвалені з метою «боротьби з пороком та заохочення чесноти».

Згідно зі статтею 13 закону, жіночий голос прирівняний до пороку. Таліби назвали жіночий голос «інтимним» та заборонили жінкам співати, говорити чи читати вголос у громадських місцях. Все це дозволено робити вдома, але тільки так, щоб голос не чули ззовні.

Також влада Афганістану заборонила дивитися на жінок у вікнах будинків. Указ передбачає заборону на будівництво будівель, що розташовані близько одна до одної, якщо вікна одного будинку дивляться у бік кухні сусідньої будівлі, де потенційно може бути жінка. В іншому випадку такий отвір має бути перекритий парканом заввишки в людський зріст.

Зокрема, «Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані. Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що гра в шахи заборонена і закрила Афганську шахову федерацію.

Нагадаємо, що у квітні Верховний суд Росії задовольнив заяву генерального прокурора та призупинив заборону на діяльність руху «Талібан».