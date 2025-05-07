Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі
У Саранську було уражено завод оптоволоконних систем
фото з соцмереж

Українські безпілотники уразили заводи, які спеціалізують на виробництві зброї та військової техніки

Україна атакувала важливі підприємства російського військово-промислового комплексу та місця дислокації техніки армії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Так, у Саранську уражено завод оптоволоконних систем – це ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»
Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»
Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

У Тулі атаковано «Конструкторське бюро приладобудування», який є одним із флагманів російського ВПК. Бюро спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Також під атакою був «Сплав» – головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у РФ. Саме тут створювали «Гради», «Урагани» й «Смерчі», які активно застосовуються проти українських міст та на фронті.

Підприємство має тісний зв’язок із концерном «Ростех» та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.

За словами Коваленка, також було уражено два аеродроми ворога. Йдеться про аеродроми «Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22 та «Кубінка» в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Раніше окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова було чутно вибухи. У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.

Читайте також:

Теги: росія Центр протидії дезінформації безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Київ
«Цинізм найвищого рівня». Зеленський відреагував на атаки РФ після прохання про тишу
4 травня, 11:08
Держсекретар США заявляв, що США не запроваджують нові санкції проти Росії, аби «не затягувати війну»
Команда Трампа підготувала варіанти примусу Росії до миру – Bloomberg
2 травня, 17:27
Гафтор Бйорнссон приїхав у РФ, щоб взяти участь у спортивних змаганнях
Актор «Гри престолів» приїхав до РФ: причина неочікуваного візиту
24 квiтня, 16:54
Росія наполягає на визнанні свого контролю над 5 українськими регіонами, включно з тими територіями, які не є окупованими
«Жити під триколором не готові»: «російськомовні» регіони в обмін на мир? Жителі півдня обурені
23 квiтня, 19:30
Без згоди ЄС російським авіаперевізникам буде нелегко літати до Сполучених Штатів
Москва лобіює відкриття прямого авіасполучення зі США: заважає позиція ЄС – Politico
19 квiтня, 08:37
Яблонський у 2025 році підписав контракт з Міноборони РФ
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі
17 квiтня, 09:09
Лубінець: РФ використовує всі можливі канали – включно з псевдоблагодійниками – для зриву гуманітарних процесів
Росія використовує благодійні фонди для зриву повернення українських дітей з окупації - Лубінець
15 квiтня, 21:24
Після вибуху почалася пожежа
В російському Ханти-Мансійську вибухнув газ у будинку
13 квiтня, 00:58
«Пожежа – горить господарча споруда», – написав Терехов
Війська РФ ударили по Харкову: почалася пожежа
8 квiтня, 21:35

Політика

Трамп хоче перейменувати ще одну затоку
Трамп хоче перейменувати ще одну затоку
Які виклики чекають на нового канцлера Німеччини: аналіз NYT
Які виклики чекають на нового канцлера Німеччини: аналіз NYT
Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі
Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі
Воєнний конфлікт між Пакистаном та Індією: реакція генсека ООН
Воєнний конфлікт між Пакистаном та Індією: реакція генсека ООН
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
Індія атакувала Пакистан: реакція Китаю
Індія атакувала Пакистан: реакція Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
76K
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
43K
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
30K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
24K
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua