Росію масовано атакували дрони. Центр протидії дезінформації назвав цілі

Українські безпілотники уразили заводи, які спеціалізують на виробництві зброї та військової техніки

Україна атакувала важливі підприємства російського військово-промислового комплексу та місця дислокації техніки армії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Так, у Саранську уражено завод оптоволоконних систем – це ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

У Тулі атаковано «Конструкторське бюро приладобудування», який є одним із флагманів російського ВПК. Бюро спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Також під атакою був «Сплав» – головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у РФ. Саме тут створювали «Гради», «Урагани» й «Смерчі», які активно застосовуються проти українських міст та на фронті.

Підприємство має тісний зв’язок із концерном «Ростех» та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.

За словами Коваленка, також було уражено два аеродроми ворога. Йдеться про аеродроми «Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22 та «Кубінка» в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Раніше окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. У різних районах півострова було чутно вибухи. У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.