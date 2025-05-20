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Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
За словами глави дипломатії ЄС, Європа запровадить ще більше санкцій, якщо РФ не припинить війну
фото з відкритих джерел

Санкції вдарять по «тіньовому флоту» РФ

Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

За словами Каллас, нові обмежувальні заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. «Ми готуємо ще більше санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь», – наголосила вона.

Нагадаємо, 14 травня посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Блок почав підготовку 18-го пакета, однак уже в координації з американськими партнерами.  Робота над ним розпочалась після закінчення терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.

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Теги: росія санкції Європейський союз Кая Каллас

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