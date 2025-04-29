Вдови російських окупантів понад 40 разів дякували Путіну на зустрічі (відео)
Путін подякував жінкам «за чоловіків», що загинули на війні
Матері та вдови російських військових, ліквідованих у війні проти України, понад 40 разів подякували диктатору Володимиру Путіну під час зустрічі з ним. Відповідне відео шириться мережею, інформує «Главком».
Російський диктатор провів зустріч із жінками ще у березні. Користувачі соцмереж звернули увагу на те, з яким захватом вдови дякують очільнику РФ, попри смерть своїх чоловіків. Особливо виділилася мати чотирьох дітей, яка також є вдовою – вона не стримувала захоплення і найчастіше висловлювала вдячність Путіну.
Путін у відповідь подякував жінкам «за чоловіків», що загинули на війні.
Це відео викликало хвилю обурення. Користувачі соцмереж шоковані такою поведінкою жінок.
Раніше у Москві в оригінальний спосіб попіклувалась про вдів окупантів, які втратили годувальників на війні в Україні. Жінки отримали у подарунок «від представників російського активу Москви» норкові шуби, тож тепер точно не замерзнуть.
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