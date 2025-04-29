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Вдови російських окупантів понад 40 разів дякували Путіну на зустрічі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вдови російських окупантів понад 40 разів дякували Путіну на зустрічі (відео)
Матері та вдови окупантів дякували Путіну
колаж: glavcom.ua

Путін подякував жінкам «за чоловіків», що загинули на війні

Матері та вдови російських військових, ліквідованих у війні проти України, понад 40 разів подякували диктатору Володимиру Путіну під час зустрічі з ним. Відповідне відео шириться мережею, інформує «Главком».

Російський диктатор провів зустріч із жінками ще у березні. Користувачі соцмереж звернули увагу на те, з яким захватом вдови дякують очільнику РФ, попри смерть своїх чоловіків. Особливо виділилася мати чотирьох дітей, яка також є вдовою – вона не стримувала захоплення і найчастіше висловлювала вдячність Путіну.

Путін у відповідь подякував жінкам «за чоловіків», що загинули на війні.

Це відео викликало хвилю обурення. Користувачі соцмереж шоковані такою поведінкою жінок.

Вдови російських окупантів понад 40 разів дякували Путіну на зустрічі (відео) фото 1
Вдови російських окупантів понад 40 разів дякували Путіну на зустрічі (відео) фото 2
Вдови російських окупантів понад 40 разів дякували Путіну на зустрічі (відео) фото 3
скриншот

Раніше у Москві в оригінальний спосіб попіклувалась про вдів окупантів, які втратили годувальників на війні в Україні. Жінки отримали у подарунок «від представників російського активу Москви» норкові шуби, тож тепер точно не замерзнуть. 

Теги: росія путін росіяни

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