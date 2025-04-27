Єврокомісар: «Ні НАТО» для України полегшує РФ планування подальшої агресії

Кубілюс: Відмова Україні в НАТО полегшує Росії планування агресії

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що відмова Україні у членстві в НАТО лише сприяє Росії у підготовці нових агресивних дій. За його словами, Росія не боїться нападу з боку Альянсу, а побоюється, що НАТО захищатиме Україну від її наступних атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кубілюса.

«Росія вимагає від України «ні НАТО». Не тому, що вони бояться антиросійського наступу НАТО з української території, а тому, що бояться, що НАТО захистить Україну від наступної агресії Росії», – заявив Кубілюс.

Раніше президент США Дональд Трамп повторив свої заяви, в яких звинуватив Україну у провокуванні війни через прагнення приєднатися до НАТО.

За словами американського лідера, глава Кремля Володимир Путін вирішив здійснити напад після того, як Київ заявив про бажання стати членом Північноатлантичного Альянсу.

«Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО», – заявив Трамп.

До слова, Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території.