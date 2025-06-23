Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували комбінат «Атлас» у Ростовській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували комбінат «Атлас» у Ростовській області
У Ростовській області БпЛа атакували нафтобазу
фото: t.me/supernova_plus

В.о. губернатора Ростовщини Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння»

Ніч проти 23 червня в Ростовській області Росії минула неспокійно. За повідомленнями очевидців, у регіоні загорівся завод «Атлас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

У мережі також ширилися відео з вибухами у Ростовській області цієї ночі.

Атлас – це виробнича база №7, федеральне державне казенне підприємство (ФДКУ), південне територіальне управління (ЮТУ) Росрезерву. Тут використовують підземне зберігання нафтопродуктів.

В.о. губернатора Ростовщини Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння». За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.

Як відомо, «Атлас» уже перебував під ударами 29 листопада і 3 серпня 2024 року.

До слова, в ніч на 21 травня Сили оборони України завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності: розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.

Читайте також:

Теги: нафта росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп
За всі наступні удари по Україні відповідає Трамп
4 червня, 21:04
Маск пішов з коробкою на вихід, але є одне але
Маск пішов з Білого дому, але не без сюрпризів
31 травня, 17:42
Майкл Феллон: Росія як загроза не зникне ні завтра, ні післязавтра
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
5 червня, 15:35
Що швидше ми налаштуємося на довгу війну, то швидше війна завершиться
Війна не закінчиться, виборів не буде
13 червня, 11:48
Наслідки російської атаки на Херсон
Окупанти за 15 хв скинули на Херсон чотири авіабомби: відео
5 червня, 09:55
На фото можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим
В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото
6 червня, 08:33
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років
СБУ затримала російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі
7 червня, 15:50
Зафіксовано чергову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених
В Україні зафіксовано нову хвилю тиску на родичів військових
10 червня, 15:51
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
19 червня, 07:35

Соціум

Дрони атакували комбінат «Атлас» у Ростовській області
Дрони атакували комбінат «Атлас» у Ростовській області
Reuters: Прем’єр Японії відмовиться від поїздки на саміт НАТО
Reuters: Прем’єр Японії відмовиться від поїздки на саміт НАТО
У США чоловік в’їхав автомобілем у церкву та влаштував стрілянину
У США чоловік в’їхав автомобілем у церкву та влаштував стрілянину
ГУР та МЗС евакуювали 133 українців з Ізраїлю (фото)
ГУР та МЗС евакуювали 133 українців з Ізраїлю (фото)
Чотириденний тиждень справді працює: результати масштабного дослідження в ЄС
Чотириденний тиждень справді працює: результати масштабного дослідження в ЄС
У Польщі чоловік понад тиждень утримував українку в зачиненій будівлі
У Польщі чоловік понад тиждень утримував українку в зачиненій будівлі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
57K
Сирський заявив про план ліквідації всіх Оперативних тактичних угруповань ЗСУ
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
30K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
30K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua