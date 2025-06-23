В.о. губернатора Ростовщини Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння»

Ніч проти 23 червня в Ростовській області Росії минула неспокійно. За повідомленнями очевидців, у регіоні загорівся завод «Атлас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

У мережі також ширилися відео з вибухами у Ростовській області цієї ночі.

💥 На Ростовщині добрі дрони завдали удару районі ФКУ «Комбінат Атлас»...



Місцеві жителі повідомляють про нічну бавовну та подальше задимлення. pic.twitter.com/sMQStn1Fcs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2025

Атлас – це виробнича база №7, федеральне державне казенне підприємство (ФДКУ), південне територіальне управління (ЮТУ) Росрезерву. Тут використовують підземне зберігання нафтопродуктів.

В.о. губернатора Ростовщини Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння». За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.

Як відомо, «Атлас» уже перебував під ударами 29 листопада і 3 серпня 2024 року.

До слова, в ніч на 21 травня Сили оборони України завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності: розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.