Дрони атакували комбінат «Атлас» у Ростовській області
В.о. губернатора Ростовщини Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння»
Ніч проти 23 червня в Ростовській області Росії минула неспокійно. За повідомленнями очевидців, у регіоні загорівся завод «Атлас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.
У мережі також ширилися відео з вибухами у Ростовській області цієї ночі.
💥 На Ростовщині добрі дрони завдали удару районі ФКУ «Комбінат Атлас»...
Місцеві жителі повідомляють про нічну бавовну та подальше задимлення. pic.twitter.com/sMQStn1Fcs
В.о. губернатора Ростовщини Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння». За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.
Як відомо, «Атлас» уже перебував під ударами 29 листопада і 3 серпня 2024 року.
До слова, в ніч на 21 травня Сили оборони України завдали удару по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності: розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.