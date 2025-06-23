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Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року
Минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення на фронті
фото: 43 ОАБр

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив десять атак

За минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував десять ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Нова Січ, Садки Сумської області; Приколотне Харківської області; Мирне Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили 20 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 257 обстрілів, 8 із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

Вчора відбулося три ворожі атаки. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

Окупанти шість разів атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив 21 атаку в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

Україніські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

Противник протягом минулого дня здійснив десять атак поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко, Багатир та Вільне Поле

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська один раз намагалися йти вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

Нагадаємо, триває 1216-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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