СБУ затримала російських агентів, які підірвали авто прокурора у Дніпрі

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Росія завербувала зловмисників через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей»

Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися двоє чоловіків, яких РФ завербувала через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей».

Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за «потенційною ціллю» та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники управління СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Хоча СБУ не називає прізвище потерпілого, за даними місцевих медіа, йдеться про прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Юрія Коваля. Він перебував у салоні, коли у передній лівій частині автомобіля стався вибух. Ковалю вдалося вчасно вибратися з машини, проте він отримав опіки, а також порізи на руках та ногах. Автомобіль повністю згорів.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«За вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Ще одним його завданням було встановити «графіки» вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії.

За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.