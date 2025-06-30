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Росія вперше застосувала дрони «Черніка» по Харкову: характеристика БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вперше застосувала дрони «Черніка» по Харкову: характеристика БпЛА
Дрон «Черника-2»
фото з відкритих джерел

Лінійка дронів «Черніка» включає дві моделі – легший варіант «Черника-1» і важчу модифікацію «Черника-2»

Російські війська вперше використали ударні безпілотники серії «Черніка» для атак на місто Харків. Ці дрони вже виробляються у великих кількостях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express

Як зазначає Defense Express, лінійка дронів «Черніка» включає дві моделі – легший варіант «Черника-1» і важчу модифікацію «Черника-2».

Росія мала ці безпілотники на озброєнні вже тривалий час. За відкритими джерелами, станом на березень 2024 року було виготовлено понад 7,5 тис. одиниць «Черника-1», а у квітні повідомлялося про понад 4 тис. «Черника-2».

«Черника-1»

Дрон-камікадзе «Черника-1» має форму «літаючого крила» й виготовлений із пінопластових матеріалів. Його максимальна дальність дії становить до 80 км, крейсерська швидкість – приблизно 75 км/год, а максимальна висота польоту сягає 1,5 км.

Запуск цього дрона може здійснюватися як за допомогою катапульти, так і вручну. Вага бойової частини становить 0,7 кг – імовірно, це уламково-фугасна начинка. Основними цілями для цього типу безпілотника є автотранспорт та жива сила супротивника.

«Черника-2»

На відміну від першої моделі, «Черника-2» є більшим та набагато небезпечнішим безпілотником. Він несе бойову частину масою до 3,5 кг, призначену для ураження укріплень, зокрема бліндажів, а також важкої техніки. Цей дрон має збільшену дальність дії – до 100 км.

Деякі російські джерела вказують, що «Черника-2» оснащена функцією донаведення на ціль, що ускладнює її нейтралізацію засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, безпілотник має автопілот, який дозволяє дістатися до району цілі без постійного втручання оператора. Участь людини необхідна лише на фінальному етапі польоту.

Завдяки такому технічному оснащенню та, ймовірно, низькій собівартості, ці дрони можуть застосовуватися масово, що робить їх особливо небезпечною зброєю.

У Defense Express зазначають, що концепція створення «Черніки» нагадує інший російський дрон – «Молнія», який також виготовляється з простих матеріалів.

Попри те, що дрони серії «Черніка» активно використовуються на фронті вже понад рік, перший зафіксований удар по Харкову стався лише зараз. Це виглядає незвично, адже околиці міста розташовані менш як за 25 км від російського кордону.

Одним із ефективних методів боротьби з цими безпілотниками є використання українських зенітних FPV-дронів. Так, уже вдалося знищити щонайменше три одиниці «Черника-2». Хоча ці дрони мають автопілот і системи донаведення, без стабільного зв’язку вони не можуть виконувати бойові завдання. Тому засоби радіоелектронної боротьби залишаються важливим і результативним інструментом протидії.

Раніше ми писали, що російські війська вперше атакували Харків дроном нового типу під назвою «Чєрніка», потужність його бойової частини схожа на безпілотник «Молнія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського голови, найчастіше ворог бив по місту «Шахедами». Фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар дроном нового типу. Він схожий на російську «Молнію», однак відрізняється конструкцією. «Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі», – розповів Терехов.

Нагадаємо, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.

Теги: озброєння дрон безпілотник

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