РФ вбила у Прилуках родину начальника пожежної частини

Загалом у Прилуках загинуло п'ять осіб, ще шестеро поранено

Рятувальник цієї ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога

Під час нічнї атаки у Прилуках загинула родина начальника місцевої пожежної частини. В їхній будинок влучив безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ Ігора Клименка.

«Загинула його родина. Дружина. Донька – патрульна поліцейська. І її однорічний син», – йдеться в повідомленні.

Рятувальник цієї ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

«Вбивства та страждання цивільних – це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності», – додав Клименко.

Загалом у Прилуках загинуло п'ять осіб, ще шестеро поранено.

Нагадаємо, о 01:05 російські війська завдали ударів БПлА типу «шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна «шахеда» опинилася просто в коридорі.