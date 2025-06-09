Польща піднімала військову авіацію через атаку на Україну
Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами
Сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X.
«Через інтенсивний повітряний напад Російської Федерації на територію України, польські та літаки союзників почали діяти в польському повітряному просторі зранку», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами.
Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень.
Також Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали».
Крім того, постраждала і Сумщина. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, що все небо в області червоне від цілей.
До слова, триває 1202-а доба повномасштабної війни.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]