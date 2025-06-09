Польща піднімала військову авіацію через атаку на Україну

У повітряному просторі Польщі діяла польська та союзницька авіація

Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами

Сьогодні вранці Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X.

«Через інтенсивний повітряний напад Російської Федерації на територію України, польські та літаки союзників почали діяти в польському повітряному просторі зранку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень.

Також Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали».

Крім того, постраждала і Сумщина. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, що все небо в області червоне від цілей.

До слова, триває 1202-а доба повномасштабної війни.