Над Москвою знову чорний дим: що загорілося цього разу (відео)

Москва знову горить. Цього разу запалав бізнес-центр

Неподалік центру російської столиці горів бізнес-центр

У Москві загорілася будівля бізнес-центру DM Tower, який розташований на півдні російської столиці, поруч із центральною частиною міста. Про це повідомило видання «Инфо 24».

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання у одному із офісних приміщень бізнес-центру.

Втім, пізніше московські МНСники пояснили, що нібито загорівся утеплювач на даху будівлі.

У мережі з’явилися фото- та відео свідчення пожежі в DM Tower.

Офіційні структури зазначили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі у бізнес-центрі немає.

Нагадаємо, що у російській столиці та околицях за останні півтора місяці сталося кілька серйозних пожеж.

Так, 1 квітня на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори» загорілася промзона.

20 квітня запалало біля мерії російської столиці.

22 квітня велика пожежа сталася у підмосковному Корольові.

25 квітня на кільцевій автодорозі загорівся торгівельний центр «Шовковий шлях».

28 квітня у Москві палав недобудований медичний центр.

3 травня велика пожежа охопила багатоквартирний будинок у підмосковних Митищах.