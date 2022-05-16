Над Москвою знову чорний дим: що загорілося цього разу (відео)
Неподалік центру російської столиці горів бізнес-центр
У Москві загорілася будівля бізнес-центру DM Tower, який розташований на півдні російської столиці, поруч із центральною частиною міста. Про це повідомило видання «Инфо 24».
За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання у одному із офісних приміщень бізнес-центру.
Втім, пізніше московські МНСники пояснили, що нібито загорівся утеплювач на даху будівлі.
У мережі з’явилися фото- та відео свідчення пожежі в DM Tower.
Офіційні структури зазначили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі у бізнес-центрі немає.
Нагадаємо, що у російській столиці та околицях за останні півтора місяці сталося кілька серйозних пожеж.
Так, 1 квітня на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори» загорілася промзона.
20 квітня запалало біля мерії російської столиці.
22 квітня велика пожежа сталася у підмосковному Корольові.
25 квітня на кільцевій автодорозі загорівся торгівельний центр «Шовковий шлях».
28 квітня у Москві палав недобудований медичний центр.
3 травня велика пожежа охопила багатоквартирний будинок у підмосковних Митищах.