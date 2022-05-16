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    Над Москвою знову чорний дим: що загорілося цього разу (відео)

    Москва знову горить. Цього разу запалав бізнес-центр - Над Москвою знову чорний дим: що загорілося цього разу (відео)
    Москва знову горить. Цього разу запалав бізнес-центр
    фото із соцмереж

    Неподалік центру російської столиці горів бізнес-центр

    У Москві загорілася будівля бізнес-центру DM Tower, який розташований на півдні російської столиці, поруч із центральною частиною міста. Про це повідомило видання «Инфо 24».

    За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання у одному із офісних приміщень бізнес-центру.

    Втім, пізніше московські МНСники пояснили, що нібито загорівся утеплювач на даху будівлі.

    У мережі з’явилися фото- та відео свідчення пожежі в DM Tower.

    Офіційні структури зазначили, що жертв та постраждалих внаслідок пожежі у бізнес-центрі немає.

    Нагадаємо, що у російській столиці та околицях за останні півтора місяці сталося кілька серйозних пожеж.

    Так, 1 квітня на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори» загорілася промзона.

    20 квітня запалало біля мерії російської столиці.

    22 квітня велика пожежа сталася у підмосковному Корольові.

    25 квітня на кільцевій автодорозі загорівся торгівельний центр «Шовковий шлях».

    28 квітня у Москві палав недобудований медичний центр.

    3 травня велика пожежа охопила багатоквартирний будинок у підмосковних Митищах.

    Теги: пожежа росія
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    Над Москвою знову чорний дим: що загорілося цього разу (відео)