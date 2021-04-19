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    Бельгія дозволила своїм громадянам поїздки

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    Бельгія зніме обмеження на поїздки в країни ЄС - Бельгія дозволила своїм громадянам поїздки
    Бельгія зніме обмеження на поїздки в країни ЄС
    Фото: Unsplash

    Перед поверненням до Бельгії буде необхідно заповнити спеціальну анкету із зазначенням подробиць про поїздку

    Влада Бельгії в понеділок знімає заборону на туристичні поїздки в країни Євросоюзу, але збережеться рекомендація утримуватися від відвідування регіонів зі складною епідеміологічною ситуацією. Про це пише RG.

    Перед поверненням до Бельгії громадянам країни необхідно буде заповнити спеціальну анкету з зазначенням подробиць про поїздку. Крім того, ті, які прибувають до Бельгії, повинні будуть дотримуватися тижневого карантину. Для виходу з карантину необхідно здати два негативних ПЛР-тести - в перший і сьомий день після повернення.

    При цьому влада Бельгії вже попередила, що контроль за дотриманням карантину та обов'язковим тестуванням буде посилений. Порушникам загрожує штраф в 250 євро.

    Не викликані необхідністю поїздки за межі ЄС як і раніше не дозволяються, як і туристичні поїздки в Бельгію з країн за межами ЄС відповідно до загальноєвропейських рекомендацій.

    Влада 27 січня ввела тимчасову заборону на рекреаційні та туристичні поїздки як з Бельгії, так і в країну на тлі зростання захворюваності Covid-19 в Європі. Дозволялися поїздки з медичними цілями, за сімейними обставинами, по роботі.

    Рішення про пом'якшення заходів з протидії Covid-19 було прийняте на тлі зниження темпів поширення вірусу в країні і прискорення темпів вакцинації.

    Теги: ЄС Бельгія штраф влада коронавірус
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