Бельгія дозволила своїм громадянам поїздки

Перед поверненням до Бельгії буде необхідно заповнити спеціальну анкету із зазначенням подробиць про поїздку

Влада Бельгії в понеділок знімає заборону на туристичні поїздки в країни Євросоюзу, але збережеться рекомендація утримуватися від відвідування регіонів зі складною епідеміологічною ситуацією. Про це пише RG.

Перед поверненням до Бельгії громадянам країни необхідно буде заповнити спеціальну анкету з зазначенням подробиць про поїздку. Крім того, ті, які прибувають до Бельгії, повинні будуть дотримуватися тижневого карантину. Для виходу з карантину необхідно здати два негативних ПЛР-тести - в перший і сьомий день після повернення.

При цьому влада Бельгії вже попередила, що контроль за дотриманням карантину та обов'язковим тестуванням буде посилений. Порушникам загрожує штраф в 250 євро.

Не викликані необхідністю поїздки за межі ЄС як і раніше не дозволяються, як і туристичні поїздки в Бельгію з країн за межами ЄС відповідно до загальноєвропейських рекомендацій.

Влада 27 січня ввела тимчасову заборону на рекреаційні та туристичні поїздки як з Бельгії, так і в країну на тлі зростання захворюваності Covid-19 в Європі. Дозволялися поїздки з медичними цілями, за сімейними обставинами, по роботі.

Рішення про пом'якшення заходів з протидії Covid-19 було прийняте на тлі зниження темпів поширення вірусу в країні і прискорення темпів вакцинації.