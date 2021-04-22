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    Чехія скорочує штат посольства РФ у Празі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рішення набуває чинності сьогодні, 22 квітня - Чехія скорочує штат посольства РФ у Празі
    Рішення набуває чинності сьогодні, 22 квітня
    Фото pravda.com.ua

    Російська сторона отримала термін на відкликання своїх людей з Чехії до кінця травня

    Чехія скоротить чисельність персоналу посольства РФ у Празі, у відповідь на висилку 20 своїх дипломатів з Росії. Таким чином, реалізується ультиматум, який висунули Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає портал novinky.cz.

    «Ми обмежуємо число дипломатів в російському диппредставництві в Празі відповідно до стану штату нашого посольства в Москві. Це рішення набуває чинності сьогодні. Російська сторона отримала термін на відкликання своїх людей з Чехії до кінця травня», – заявив Кулганек.

    За його словами, з вівторка штат російського посольства в Чехії складається з 27 дипломатів і 67 співробітників технічного персоналу, а чеського в РФ – з п'яти дипломатів і 19 технічних службовців.

    Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата.

    Тим часом, Литва допускає можливість висилки російських дипломатів. Це планують зробити на підтримку Чехії. Про це заявила головний радник президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте. Зазначимо, що 16 квітня в міністерство закордонних справ Литви був викликаний посол Російської Федерації Олексій Ісаков, якому було повідомлено про незгоду Литви з зовнішньою політикою РФ.

    Теги: Росія міністр Чехія дипломатичний конфлікт посольство
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