  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    10 американських дипломатів стали persona non grata в Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Кремлі назвали висилку американських дипломатів &laquo;дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства в Вашингтоні&raquo;&nbsp; - 10 американських дипломатів стали persona non grata в Росії
    У Кремлі назвали висилку американських дипломатів «дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства в Вашингтоні» 
    Фото з відкритих джерел

    Дипломати мають залишити територію РФ до кінця дня 21 квітня

    Російська Федерація висилає зі своєї території десять співробітників посольства США в Москві. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

    Для вручення ноти про оголошення десяти співробітників американського посольства до МЗС був викликаний заступник посла США в Росії Горман, оскільки посол США в РФ Джон Салліван терміново вилетів до Вашингтону для консультацій з адміністрацією Байдена. Оголошені «persona non grata» дипломати мають залишити територію РФ до кінця дня 21 квітня.

    У Кремлі назвали висилку американських дипломатів «дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства в Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених «persona non grata».

    Крім того, російське МЗС підкреслило, що висилка дипломатів є лише першим кроком «комплексу мір у відповідь на незаконні санкції США».

    Тим часом, посол США в РФ їде до Вашингтона для консультацій.

    Теги: МЗС Росія дипломатія США санкції дипломатичний конфлікт посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies