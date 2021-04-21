10 американських дипломатів стали persona non grata в Росії

У Кремлі назвали висилку американських дипломатів «дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства в Вашингтоні»

Дипломати мають залишити територію РФ до кінця дня 21 квітня

Російська Федерація висилає зі своєї території десять співробітників посольства США в Москві. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Для вручення ноти про оголошення десяти співробітників американського посольства до МЗС був викликаний заступник посла США в Росії Горман, оскільки посол США в РФ Джон Салліван терміново вилетів до Вашингтону для консультацій з адміністрацією Байдена. Оголошені «persona non grata» дипломати мають залишити територію РФ до кінця дня 21 квітня.

У Кремлі назвали висилку американських дипломатів «дзеркальною відповіддю на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства в Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених «persona non grata».

Крім того, російське МЗС підкреслило, що висилка дипломатів є лише першим кроком «комплексу мір у відповідь на незаконні санкції США».

Тим часом, посол США в РФ їде до Вашингтона для консультацій.